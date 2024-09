Rodzice, których dzieci uczęszczają do placówek zamkniętych z powodu powodzi, mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to przysługuje rodzicom opiekującym się zdrowymi dziećmi do 8. roku życia. Zasiłek przysługuje, jeśli zamknięcie placówki było nieprzewidziane, czyli rodzic dowiedział się o nim na mniej niż 7 dni przed datą jej zamknięcia.

Warunki przyznania zasiłku opiekuńczego

Maksymalny czas, na jaki można otrzymać zasiłek opiekuńczy, wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Limit ten dotyczy wszystkich członków rodziny, niezależnie od liczby dzieci i osób wymagających opieki. Aby uzyskać świadczenie, nie może być innych członków rodziny zdolnych do zapewnienia opieki nad dzieckiem. Wyjątek stanowi opieka nad chorym dzieckiem do 2 lat – wówczas zasiłek przysługuje, nawet jeśli w rodzinie są inne osoby, które mogłyby podjąć się opieki.

Kto nie jest uważany za członka rodziny zdolnego do opieki?

Osoba, która formalnie mogłaby sprawować opiekę, nie jest uważana za zdolną do tego, jeśli jest:

całkowicie niezdolna do pracy,

chora,

niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,

zatrudniona i odpoczywa po nocnej zmianie,

prowadzi działalność pozarolniczą,

nie ma prawnego obowiązku opieki i odmawia jej sprawowania.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, rodzic musi złożyć wniosek Z-15A oraz przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że placówka,do której uczęszcza dziecko, została nieprzewidzianie zamknięta.

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy oblicza się na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Wysokość świadczenia stanowi 80 proc. tej kwoty.