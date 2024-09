W trosce o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej wprowadzane są nowe regulacje, które mają skutecznie zwalczać pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Jednym z kluczowych elementów tych zmian jest ograniczenie płatności gotówkowych.

Limit płatności gotówką

W wyniku intensywnych negocjacji prowadzonych w Strasburgu, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich osiągnęli porozumienie w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nowe regulacje mają na celu skuteczniejsze zwalczanie nielegalnych praktyk finansowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Proponowany limit płatności gotówkowych został ustalony na poziomie 10 000 euro, jednak państwa członkowskie mają możliwość dostosowania tej kwoty do swoich specyficznych potrzeb. Należy podkreślić, że w Polsce już obowiązują krajowe regulacje ograniczające płatności gotówkowe w transakcjach między przedsiębiorcami do 15 000 złotych. W przypadku transakcji gotówkowych o wartości od 3 do 10 tysięcy euro klienci będą zobowiązani do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu.

Zakup towarów luksusowych - limity

Zakres nowych regulacji wykracza poza płatności gotówkowe. Obowiązek weryfikacji tożsamości klientów oraz zgłaszania podejrzanych transakcji zostanie nałożony także na sprzedawców towarów luksusowych, takich jak biżuteria, samochody premium, prywatne samoloty czy jachty.

Limity płatności a kryptowaluty

Nowe regulacje obejmą również rynek kryptowalut. Platformy wymiany kryptowalut oraz podmioty świadczące usługi portfelowe będą zobowiązane do przeprowadzania szczegółowej weryfikacji swoich klientów, oraz dokładnej analizy wszelkich przekazywanych informacji. Szczególnej kontroli będą podlegały transakcje przekraczające wartość 1000 euro oraz operacje finansowe osób posiadających majątek powyżej 50 milionów euro.

Kiedy zakaz płacenia gotówką wejdzie w życie?

Nowe regulacje ograniczające płatności gotówkowe powyżej 10 000 euro wejdą w życie w 2027 roku. Dla klubów sportowych, w szczególności piłkarskich, przewidziano dłuższy okres przejściowy, który zakończy się z początkiem 2029 roku. W polskim systemie prawnym nie istnieją obecnie ograniczenia dotyczące wysokości płatności gotówkowych przeprowadzanych między osobami fizycznymi. Transakcje między konsumentami mogą być realizowane zarówno gotówką, jak i przelewem, bez żadnych limitów kwotowych.