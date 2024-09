Zmiany w Kodeksie pracy, które zapowiedział rząd będą dotyczyły milionów Polaków. Co dokładniej się zmieni i kiedy zmiany wejdą w życie? Dłuższy urlop, szybszy dodatek stażowy oraz szybsza wypłata nagrody jubileuszowej to tylko niektóre z korzyści, na jakie mogą liczyć zatrudnieni.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Nowy sposób obliczania stażu pracy

Wśród zaproponowanych jest m.in. zmiana sposobu obliczania stażu pracy. Ona z kolei wpłynie na szereg innych uprawnień pracowniczych.

Obecnie do stażu pracy nie są wliczane okresy zatrudnienia na umowę cywilnoprawną ani czas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Reforma ma więc wyrównać szanse wszystkich zatrudnionych, którzy dzięki temu będą mogli korzystać z profitów pracowniczych.

"Praca to praca i każda musi być doceniana" – mówiła o projekcie nowej ustawy szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zgodnie z zawartymi zapisami, do stażu pracy będą wliczać się także okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem będzie to, by za okresy te zostały odprowadzane składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i wypadkowe.

Dłuższy urlop

Powyższe zmiany wpłyną m.in. na możliwość szybszego uzyskania prawa do dłuższego urlopu wypoczynkowego - w wymiarze 26 dni rocznie. Ale nie tylko. Będą skutkowały również zmianą długości okresu wypowiedzenia oraz zmianą wysokości odprawy w przypadku rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.

Obejmie to tylko osoby zatrudnione, które przez określony czas świadczyły pracę na rzecz tego samego pracodawcy w ramach różnych umów - w tym zlecenia czy B2B, a następnie zawarły umowę o pracę.

Reklama

Zmiany w Kodeksie Pracy mogą również spowodować, że pracownicy zyskają prawo do wyższych stawek w przypadku dodatków stażowych i jubileuszowych.

Potwierdzenie okresu zatrudnienia

Zmienią się także sposoby potwierdzania okresów zatrudnienia, które będą wliczane do stażu pracy. Wiele wskazuje na to, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem będzie dokument z ZUS potwierdzający opłacanie składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych za dany okres.

Także przy umowach cywilnoprawnych potwierdzeniem będzie zaświadczenie z ZUS informujące o opłacaniu składek emerytalnych i rentowych za dany okres

W przypadku okresów, w których osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą, ale nie podlegała składkom emerytalnym, rentowym i wypadkowym potwierdzeniem będzie zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składki zdrowotnej. Może to być np. czas, w którym przedsiębiorca korzystał z tzw. ulgi na start lub ulgi dla zarobkujących uczniów i studentów do 26 roku życia.

Zmiany w Kodeksie pracy. Kiedy wejdą w życie?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Szacuje się, że będzie ona miała wpływ na uprawnienia pracownicze około 5 milionów osób.