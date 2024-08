Nowe przepisy, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 roku, określają szczegółowe warunki przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego świadczenia jest posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu.

Świadczenie w wysokości 400 złotych miesięcznie przysługuje zarówno matce, ojcu dziecka, jak i osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu lub faktycznie opiekującym się dzieckiem z zamiarem przysposobienia.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie empatia.mpips.gov.pl, w przypadku jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jedynie jeden dodatek. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 listopada 2024 roku.

Okres pobierania dodatku wynosi 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy w przypadku opieki nad rodzeństwem urodzonym jednocześnie, oraz 72 miesiące w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Świadczenie w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego nie jest wypłacane oddzielnie, lecz stanowi integralną część zasiłku rodzinnego. Szczegółowe informacje na temat tego świadczenia dostępne są na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl.

Dodatek nie jest przyznawany osobom, które:

nie spełniają warunku minimalnego okresu zatrudnienia przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego (6 miesięcy).

podjęły lub kontynuują zatrudnienie niezgodne z charakterem urlopu wychowawczego, czyli takie, które uniemożliwia bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

pobierają świadczenia związane z rodzicielstwem, takie jak zasiłek macierzyński czy świadczenie rodzicielskie.

powierzyły opiekę nad dzieckiem instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez większość tygodnia (ponad 5 dni).

zrezygnowały z bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej.

Rodzice korzystający z urlopu wychowawczego mogą liczyć na comiesięczny dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 złotych. Czas pobierania tego świadczenia jest indywidualny dla każdej rodziny i zależy od liczby dzieci będących pod opieką. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc. Długość okresu otrzymywania dodatku zależy od liczby dzieci, nad którymi sprawuje się opiekę.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego stanowi integralną część zasiłku rodzinnego i jest wypłacany razem z nim. Nowy okres zasiłkowy, w ramach którego będzie wypłacany dodatek, rozpocznie się 1 listopada 2024 roku.