Obecnie obowiązująca stawka abonamentu RTV wynosi 27,30 zł miesięcznie za telewizor i 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik. W przypadku posiadania obu urządzeń płatność dotyczy wyłącznie wyższej stawki za telewizor. Termin płatności przypada na 25 dzień każdego miesiąca, co daje roczną kwotę 327,60 zł. Należy podkreślić, że system ten wymaga rejestracji posiadanych urządzeń, jednak praktyka wskazuje na częste unikanie tego obowiązku przez obywateli, co znacząco obniża efektywność poboru opłaty.

Abonament RTV

Abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać osoby posiadające w swoim gospodarstwie domowym odbiornik radiowy lub telewizyjny. Pieniądze zebrane z tego tytułu są przeznaczone na finansowanie działalności mediów publicznych, takich jak Telewizja Polska czy Polskie Radio. Dlaczego trzeba płacić abonament RTV?

Finansowanie mediów publicznych: Dzięki abonamentowi możliwe jest tworzenie różnorodnych programów informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, dostępnych dla wszystkich obywateli.

Dzięki abonamentowi możliwe jest tworzenie różnorodnych programów informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, dostępnych dla wszystkich obywateli. Misja publiczna: Media publiczne mają za zadanie dostarczać rzetelne informacje, promować kulturę polską oraz wspierać rozwój społeczeństwa.

Abonament RTV możesz opłacić na kilka sposobów:

W placówce pocztowej: Wystarczy podać numer abonenta i kwotę.

Wystarczy podać numer abonenta i kwotę. Telefonicznie: Zadzwoń pod numer infolinii podany na stronie Poczty Polskiej.

Zadzwoń pod numer infolinii podany na stronie Poczty Polskiej. Drogą elektroniczną: Zaloguj się na stronie Poczty Polskiej i dokonaj płatności online.

Nieopłacanie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej. Warto dodać, że z opłaty abonamentowej zwolnieni są między innymi:

Osoby niepełnosprawne, spełniające określone warunki,

Emeryci i renciści, których dochody nie przekraczają określonego progu.

Nowa opłata audiowizualna

Zgodnie z nową propozycją, każda osoba w wieku od 26 do 75 lat będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty audiowizualnej w wysokości 108 złotych rocznie. Zasadniczą zmianą w stosunku do obecnego systemu jest pobieranie opłaty od osoby fizycznej, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń. Opłata miałaby być wliczana w roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Pomimo niższej stawki podstawowej, nowa opłata audiowizualna może generować wyższe obciążenie finansowe dla wielu gospodarstw domowych. Podczas gdy obecny abonament RTV wynosi 327,60 zł rocznie, zaproponowana opłata, liczona indywidualnie dla każdej osoby w wieku od 26 do 75 lat, może przekroczyć tę kwotę w przypadku większych rodzin. Dla przykładu, czteroosobowe gospodarstwo domowe z dwojgiem dorosłych w odpowiednim przedziale wiekowym byłoby zobowiązane do uiszczenia 432 zł rocznie, co stanowi wzrost o ponad 100 zł w porównaniu z obecnym abonamentem.

Dyskusja na temat abonamentu RTV 2024

Pomimo zapowiedzi z marca br. dotyczących rozpoczęcia prac parlamentarnych nad nową opłatą audiowizualną w kwietniu, dyskusja na ten temat nagle ucichła. W maju br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowych stawek abonamentu RTV na rok 2025. Przyszłość proponowanego nowego systemu opłat pozostaje niejasna, a obecnie obowiązuje nadal dotychczasowy model abonamentowy.