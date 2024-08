Na początku kwietnia rząd przedstawił projekt ustawy "Aktywny rodzic", przewidujący wprowadzenie trzech nowych świadczeń wspierających rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Jednym z kluczowych elementów tego programu, zapowiedzianym jako część "100 konkretów na 100 dni rządu", jest tzw. "babciowe". Rodzice mogą liczyć na comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości od 500 do 1500 złotych.

Aktywny rodzic

W ramach programu "Aktywny rodzic" przewidziano kompleksowe wsparcie finansowe dla rodziców w zakresie opieki nad dziećmi. Środki z budżetu państwa umożliwią pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w żłobku lub opłaceniem opieki świadczonej przez nianię bądź członka rodziny.

Aktywni rodzice w pracy

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" jest przeznaczone dla osób pracujących zawodowo, które wychowują dziecko w wieku od roku do trzech lat. Przez okres maksymalnie 24 miesięcy rodzice mogą otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1500 złotych.

Aktywnie w żłobku

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" wprowadza nowe, wyższe standardy wsparcia finansowego dla rodziców korzystających z opieki żłobkowej. Zastępuje ono dotychczasowe dofinansowanie w wysokości 400 złotych miesięcznie i oferuje znacznie wyższą kwotę – do 1500 złotych miesięcznie. Maksymalna wysokość świadczenia jest jednak ograniczona do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez rodziców.

Aktywnie w domu

Świadczenie "Aktywnie w domu" wprowadza nowe podejście do wsparcia rodzin wychowujących małe dzieci, zastępując dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, który nie obejmował pierwszego dziecka. To nowe świadczenie, przysługujące na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy, wynosi 500 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez 24 miesiące.

ZUS informuje, że w sytuacji, gdy opieką nad dzieckiem dzielą się oboje rodzice na mocy orzeczenia sądowego, wysokość świadczenia dla każdego z nich wynosi połowę ustalonej kwoty. W praktyce oznacza to, że każde z rodziców otrzymuje 250 złotych miesięcznie.

Wnioski od 1 października

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie realizację programu od 1 października. Należy jednak pamiętać, że wypłata świadczeń na konta rodziców nastąpi z pewnym opóźnieniem. Jak podaje serwis "Fakt", pierwsze wypłaty mogą nastąpić dopiero pod koniec listopada lub w grudniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wnioski o nowe świadczenia rodzinne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe wnioski nie będą rozpatrywane. Ponadto należy podkreślić, że programy "Aktywni rodzice w pracy" oraz "Aktywnie w domu" nie są przeznaczone dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR, którzy przybyli do Polski w związku z wojną.

Obywatele Ukrainy posiadający status "UKR", którzy przebywają legalnie w Polsce od co najmniej roku, mogą skorzystać ze świadczenia "Aktywnie w żłobku". Warunek ten dotyczy zarówno rodzica, jak i dziecka, które również musi posiadać status "UKR".