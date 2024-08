Ceny prądu to jeden z gorących tematów w ostatnim czasie. I choć stawki są już znane od pewnego czasu, to wiele osób nadal martwi się znacznie wyższymi rachunkami. Jak informuje portal Infor.pl, wśród odbiorców prądu istnieją jednak grupy, które muszą pamiętać o dopełnieniu odpowiednich formalności, by móc korzystać z obniżonych cen za energię elektryczną.

Kto może skorzystać z niższych cen prądu?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku nastąpi przedłużenie obowiązującej ceny maksymalnej energii elektrycznej w wysokości 693 zł/MWh. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów, a także instytucji użyteczności publicznej (np. szpitali, szkół, żłobków i przedszkoli). Od lipca 2024 roku cena energii dla nich pozostanie na poziomie 693 zł/MWh netto. Jednak aby z niej skorzystać, konieczne jest złożenie dostawcy energii specjalnego oświadczenia.

Aby uzyskać wsparcie, małe i średnie przedsiębiorstwa musiały spełnić kryteria dotyczące limitów pomocy de minimis. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, zostały zwolnione z ograniczeń związanych z pomocą publiczną.

Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska precyzuje, które podmioty muszą złożyć oświadczenie o chęci zakupu energii elektrycznej po preferencyjnych stawkach. Obowiązek ten dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z nimi związanych, takich jak zakłady budżetowe czy spółki komunalne. Dzięki temu mogą one skorzystać z niższych cen energii.

Wzór nowego oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego został ostatnio udostępniony przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 7 sierpnia 2024 roku. Wzór znajdziesz pod tym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001225

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu?

W rozporządzeniu wskazano, że oświadczenie powinno zawierać szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej, z precyzyjnym określeniem udziału energii objętej ceną maksymalną. Ponadto konieczne jest podanie całkowitego zużycia energii elektrycznej w kilowatogodzinach. Jednostka samorządu terytorialnego lub podległa jej instytucja, musi także dostarczyć pełne dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym dane kontaktowe oraz informacje o osobie upoważnionej do reprezentowania odbiorcy. Ci, którzy chcą skorzystać z obniżonej stawki za prąd, muszą złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego do 31 sierpnia 2024 roku.

Bon energetyczny 2024

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać z obniżonej z 693 do 500 zł/MWh ceny maksymalnej. Choć to dobra wiadomość, należy pamiętać, że na rachunku znajdą się także inne opłaty. Co ważne, zniesiono dotychczasowe limity zużycia prądu. Dodatkowo najuboższe rodziny otrzymają specjalny bon, który pomoże im pokryć koszty energii. Wniosek o jego przyznanie trzeba złożyć w okresie od 1 sierpnia do 30 września.

Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi: 300 zł dla osób samotnie zamieszkujących, 400 zł dla gospodarstw dwu- lub trzyosobowych, 500 zł dla gospodarstw cztero- lub pięcioosobowych oraz 600 zł dla gospodarstw liczących co najmniej sześć osób.

Opcja 1: Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna i które są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, otrzymają podwyższony bon energetyczny o 100%. W takich przypadkach wysokość świadczenia wyniesie: 600 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 800 zł dla gospodarstw dwu- lub trzyosobowych, 1000 zł dla gospodarstw cztero- lub pięcioosobowych oraz 1200 zł dla gospodarstw liczących co najmniej sześć osób.

Zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", bon energetyczny będzie przyznawany również gospodarstwom domowym przekraczającym kryterium dochodowe. Kwota świadczenia zostanie jednak odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia, przy czym minimalna wypłacana kwota wyniesie 20 złotych.