Dlaczego gminy kontrolują szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Zgodnie z przepisami gminy w całej Polsce muszą uzupełnić ewidencję szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na swoim terenie oraz sprawdzić, czy ścieki (a w przypadku oczyszczalni ścieków – osady ściekowe) są regularnie wywożone. Dlatego podczas kontroli właściciele nieruchomości muszą nie tylko udowodnić sam fakt posiadania umowy, ale również rachunków potwierdzających uiszczanie opłat za odbiór nieczystości.

Kontrole na terenie gmin mają być przeprowadzane co dwa lata. W tym roku kontrole powinny zakończyć się w sierpniu (następne gminy mają przeprowadzić znowu za dwa lata). Właścicielom nieruchomości którzy nie wywiążą się ze swoich obowiązków grożą mandaty w wysokości do 5 tys. zł. Karę za niewywiązanie z obowiązków ewidencyjno-kontrolnych grożą także samorządom.

Tysiące mandatów w związku z kontrolami szamb

Portal WP Finanse wysłał zapytanie do wybrany gmin dotyczące wyników kontroli szamb. Z zebranych odpowiedzi wynika, że wszędzie pojawił się jakieś kary. Np. podwarszawskie Łomianki sprawdziły do tej pory 410 właścicieli domów. Kontrole zakończyły się wystawieniem 3 mandatów karnych. – "Zaznaczam jednocześnie, że kontrole nie zostały jeszcze zakończone i cały czas trwają zintensyfikowane działania w tym zakresie" powiedział w rozmowie z WP Finanse przedstawiciel UM Łomianki.

W wielu gminach liczba wystawionych mandatów jest jednak dużo większa. W skali całego kraju ich liczba może iść w tysiące. "Pod koniec maja Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa informował nas, że w bieżącym roku straż miejska przeprowadziła 570 kontroli nieruchomości pod kątem prowadzenia gospodarki odpadami ciekłymi. Ujawniono 151 wykroczeń, nałożono 61 mandatów karnych na kwotę 14 200 zł. Zastosowano także 87 pouczeń i sporządzono 3 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu" – czytamy. Skierowanie sprawy do sądu to efekt nieprzyjęcia mandatu przez osobę ukaraną.

Warto zaznaczyć, że choć samymi kontrolami mogą się zajmować urzędnicy, to jeśli chodzi o wystawianie mandatów – nie mają do tego uprawnień. Nakładaniem kar na właścicieli nieruchomości zajmuje się straż miejska, ewentualnie policja.