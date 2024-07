Reklama

Jak informuje portal polskieradio24.pl lokalne Centrum Turystyki i Promocji "Kraina Żubra" potwierdza, że tegoroczny sezon jest bardzo słaby. Turystów jest niewielu, a główną przyczyną jest strach związany z sytuacją na granicy. Mieszkańcy Białowieży zapewniają jednak, że w miejscowości jest bezpiecznie i apelują do turystów, aby przyjeżdżali.

"Śmiało przyjeżdżajcie. Nie bójcie się. Nikomu nic się nie stało. Atrakcje są dostępne. Wszystkie szlaki otwarte - apeluje mieszkanka Podlasia" - czytamy na stronach polskieradio24.pl.

Strach przed sytuacją na granicy odstrasza turystów od Białowieży

Kryzys dotyka nie tylko knajpy, straganiarzy, agroturystykę i hotele, ale także osoby sprzedające lokalne produkty. Wielu mieszkańców Białowieży żyje z turystyki, a brak turystów oznacza dla nich ogromne straty finansowe. W rozmowie z polskieradio24.pl podkreślają, że w miejscowości jest bezpiecznie i zachęcają do przyjazdów.

My tu normalnie żyjemy. Oczywiście początkowo widok służb budził w nas dyskomfort. Teraz się przyzwyczailiśmy - mówi jedna z mieszkanek.

"Tu jest bezpiecznie, my tu żyjemy normalnie"

Kryzys dotyka również Białowieski Park Narodowy, który odnotowuje w tym roku ogromny spadek liczby odwiedzających.

Mimo trudnej sytuacji, są i tacy turyści, którzy decydują się na odwiedzenie Białowieży. Na przykład turyści ze Szwecji przyznali w rozmowie z portalem, że słyszeli o problemach na granicy, ale nie odczuwają strachu. Podobnie wypowiada się małżeństwo z Łodzi, które przyjechało do Białowieży na trzy dni.

"Troszkę mieliśmy obawy, bo słyszeliśmy o strefie buforowej, o ludziach, którzy rezygnują z rezerwacji, ale uważam, że życie toczy się dalej. Z naszej strony nie ma żadnych obaw - słyszymy od pani Ireny i pana Andrzeja z Łodzi" - czytamy na stronach radiowego portalu.

Lokalni przedsiębiorcy wciąż jednak mają nadzieję, ze sytuacja się zmieni. Czekają na gości i apelują do turystów, aby nie bali się przyjeżdżać do Białowieży.Tu jest bezpiecznie, my tu żyjemy normalnie - podkreśla jeden z mieszkańców.