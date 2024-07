Zmiany dla użytkowników fotowoltaiki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że ma w planach budowę nowego miksu energetycznego – ma być oparty na odnawialnych źródłach energii oraz energii jądrowej. W związku z tym wprowadzane są zmiany, w tym dla użytkowników fotowoltaiki.

Obecnie jest ona najszybciej rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aktualnie mikroinstalacji jest około 1,44 mln, a ich moc to 11 267,03 megawata. Cała zainstalowana fotowoltaika w Polsce to z kolei 18 095,6 megawata. Moc mikroinstalacji prosumenckich to dzisiaj przeszło 16,6 proc. wszystkich mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Znaczna większość z nich, bo aż 99,97 z nich, to instalacje PV.

W jakim celu wprowadzane są zmiany?

Z racji powyższego, ważny jest dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Aby tak się działo, konieczne są zmiany w ustawie o OZE. Ministerstwo informuje, że mają one przyczynić się do tego, by rozwój nadal był dynamiczny.

Ponadto, jak możemy przeczytać na stronie resortu, im bardziej opłacalna będzie instalacja fotowoltaiki przez prosumentów, tym większą będzie to zachętą do tego, by magazynowanie energii było technologią powszechną. "My stawiamy na OZE i atom. Wspieramy prosumentów i te gospodarstwa, które podejmują wysiłek zmian" – mówi wiceminister Miłosz Motyka.

Na czym będą polegały zmiany?

"Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zmiany w systemie rozliczeń net-billing. Dzięki nim prosumenci będą mogli indywidualnie wybrać, w jakim systemie rozliczyć produkowaną przez siebie energię elektryczną" – tłumaczy ministra klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska.

Zmiany w systemie rozliczeń net-billing mają być przyczynkiem rozwoju magazynowania energii oraz gromadzenia nadwyżek energii i wykorzystywania jej w odpowiednim czasie. Na przykład chodzi o akumulację w godzinach, kiedy słońce jest najmocniejsze i spożytkowanie wówczas, gdy zapotrzebowanie się zwiększy. Takie działania sprawią, że nie będzie konieczny zakup energii od sprzedawcy. Ponadto niższe będą też rachunki za prąd.

Dlatego też, jak można przeczytać na stronie resortu, zmiany będą dotyczyły możliwości wyboru sposobu rozliczenia przez aktualnych użytkowników fotowoltaiki, zwiększenia wartości zwrotu z 20 proc. do 30 proc. w przypadku niewykorzystanych środków za wprowadzoną przez produsymenta energię do sieci oraz zwiększenia wartości depozytu prosumenckiego danego miesiąca (współczynnik korekcyjny 1,23).

Czy zmiany dotyczą tylko przyszłych użytkowników mikroinstalacji fotowoltaicznych? Według informacji ministerstwa zmiany kierowane są nie tylko do przyszłych, lecz także do obecnych prosumentów, którzy rozliczają się za pomocą systemu net-billing.