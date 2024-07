Reklama

Nabór wniosków o świadczenie "Dobry start" rozpoczął się 1 lipca. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, które uczęszcza do szkoły, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wsparcie to można otrzymać do ukończenia 24. roku życia.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Przypomnijmy, że program Rodzina 800 plus ma na celu wspieranie rodzin w pokrywaniu części wydatków związanych z wychowaniem dzieci, w tym opieką nad nimi oraz zaspokajaniem ich potrzeb życiowych. W związku z rosnącą inflacją i spadkiem siły nabywczej, świadczenie, które przed 1 stycznia 2024 roku wynosiło 500 zł, zostało podniesione do 800 zł.

Dla kogo 300 plus?

Dofinansowanie na wyprawkę w postaci 300 plus przysługuje uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a także do 24 lat, jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność, niezależnie od dochodów rodziców. Wsparcie finansowe nie dotyczy dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów. Wiek 20 i 24 lata liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz szkół policealnych mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Kiedy wypłata 300 plus?

Jeśli wniosek zostanie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, wypłata środków nastąpi najpóźniej do 30 września, pod warunkiem że wnioskodawca złożył dokumenty w lipcu lub sierpniu. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie dopuszczalne tylko w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. Jeśli wniosek został złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, środki zostaną przelane w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na złożenie wniosku o 300 plus jest skorzystanie z aplikacji mZUS, dostępnej bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, trzeba połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek o świadczenie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Od roku szkolnego 2021/2022 wypłaty odbywają się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. Wniosek mogą składać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, czyli osoby sprawujące rzeczywistą opiekę, które ubiegały się o adopcję w sądzie opiekuńczym. W przypadku dzieci w pieczy zastępczej wniosek mogą złożyć także rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Na co można przeznaczyć 300 plus?

W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, która może obejmować podręczniki, zeszyty oraz przybory szkolne.

Warto wspomnieć także o kolejnym jednorazowym świadczeniem na początku roku szkolnego. Jest nim dodatek do zasiłku rodzinnego. To świadczenie przysługuje jedynie osobom, które mają przyznany zasiłek rodzinny. Prawo do niego mają rodzice, opiekunowie oraz uczące się dzieci. W odróżnieniu od świadczenia "Dobry Start" dodatek ten obejmuje również częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem nauki w zerówce.

Wniosek o dodatkowe 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego można złożyć do 31 października 2024 roku, tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.