Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej, ma prawo do zasiłku chorobowego, jeśli jego niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała:

po zwolnieniu ze służby,

w ciągu 14 dni od zwolnienia ze służby,

w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia ze służby w przypadku choroby zakaźnej z okresem wylęgania dłuższym niż 14 dni lub innej choroby, której objawy pojawiają się po upływie 14 dni od początku choroby.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Jak długo można przebywać na zwolnieniu chorobowym?

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej można pobierać do 91 dni. Wyjątkiem są sytuacje, gdy niezdolność do pracy wynika z niezbędnych badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegów związanych z ich pobraniem, a także w przypadku gruźlicy lub ciąży. W tych przypadkach zasiłek można otrzymywać przez cały okres niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy, lub ciąży.

Warto zauważyć, że okres niezdolności do pracy trwający zarówno w czasie służby wojskowej, jak i po jej zakończeniu nie może przekroczyć 182 dni, chyba że jest spowodowany gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, wtedy maksymalny okres wynosi 270 dni. Po wykorzystaniu zasiłku chorobowego żołnierz zwolniony ze służby nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ani zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Brak okresu wyczekiwania

Reklama

Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej ma prawo do zasiłku chorobowego bez konieczności okresu wyczekiwania. Wysokość zasiłku chorobowego jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałe zasady przyznawania zasiłku są takie same jak dla osób ubezpieczonych w ZUS.

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

80% podstawy wymiaru,100% podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy:występuje w okresie ciąży,wynika z poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów

Wniosek o zasiłek chorobowy

Aby uzyskać zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy, żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej powinien złożyć wniosek ZCZ. Po otrzymaniu tego wniosku ZUS pozyska niezbędne zaświadczenie na formularzu Z-3 od płatnika składek. Jeżeli żołnierz będzie składać kolejne zaświadczenia lekarskie dotyczące nieprzerwanej niezdolności do pracy, wystarczy, że złoży wniosek ZCZ i uzupełni w nim:

dane wnioskodawcy,okres, za jaki składa wniosek,numer rachunku bankowego – jeżeli chce, aby zasiłek był wypłacany na inny rachunek niż ten podany w pierwszym wniosku,sekcję Uwagi – wpisze "Dane, które podałem we wniosku złożonym pierwszy raz po zwolnieniu ze służby, nie zmieniły się",datę i podpis.

Jeśli żołnierz otrzymał zaświadczenie lekarskie wydrukowane z systemu teleinformatycznego, które nie zostało wprowadzone do systemu przez lekarza (zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym, którego osoba zainteresowana nie widzi na swoim profilu na portalu PUE ZUS), żołnierz powinien dołączyć to zaświadczenie lekarskie do wniosku ZCZ i przekazać je do ZUS.

Kiedy żołnierzowi nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, gdy:

żołnierz ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, niezależnie od systemu ubezpieczenia lub zaopatrzenia, na podstawie którego to prawo zostało ustalone,kontynuuje lub podjął działalność zarobkową, która stanowi podstawę do objęcia obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników,pobiera uposażenie po zwolnieniu ze służby – za okres jego pobierania,otrzymuje uposażenie po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej i jednocześnie jest niezdolny do pracy,jego niezdolność do pracy powstała przed zwolnieniem z czynnej służby wojskowej i trwa nieprzerwanie po zwolnieniu ze służby.