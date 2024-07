Kiedy wypłacane będą 14. emerytury?

Czternastki będą wypłacane emerytom we wrześniu wraz w emeryturą. Jednak z racji tego, że 1. dzień miesiąca wypada w niedzielę, świadczeniobiorcy, którzy tego dnia powinni otrzymać swoje pieniądze, dostaną je wcześniej – już w sierpniu. Trafi ona w tym czasie do niespełna miliona odbiorców z około 8,9 mln wszystkich emerytów, którzy są uprawnieni do dodatkowego świadczenia.

Ile wynosi 14. emerytura?

Pełna kwota 14. emerytury wynosi tyle, ile minimalna wysokość tego świadczenia, czyli 1780,96 zł brutto. Nie wszyscy emeryci jednak ją otrzymają.

Dla kogo 14. emerytura?

Czternastkę w pełnej wysokości otrzymają emeryci, których świadczenie emerytalne nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższej kwoty stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", czyli przykładowo jeśli emerytura wynosi 3000 zł brutto, to czternastka – 1680,96 zł brutto.

Z wyliczeń money.pl wynika, że 14. emerytury nie otrzymają seniorzy otrzymujący świadczenie w wysokości co najmniej 4700 zł brutto.

Ile wyniesie 14. emerytura netto?

Piotr Juszczyk, główny analityk InFakt.pl, przeprowadził analizę dla portalu money.pl, w której wyliczył wysokość netto 14. emerytury. Przykładowo świadczeniobiorcy, którzy pobierają emeryturę w wysokości minimalnej, otrzymają netto 1492,67 zł czternastki. Przy emeryturze w wysokości 2500 zł brutto, będzie to 1406,67 zł. W przypadku wysokości "progowej", czyli 2900 zł brutto, kwota netto to również 1406,67 zł. Emerytura w wysokości 3000 zł brutto to czternastka w wysokości 1327,67 zł netto, 4000 zł brutto – 537,67 zł, a osoby otrzymujące 4630 zł brutto emerytury mogą liczyć na 40,37 zł.

Wniosek o 14. emeryturę – czy trzeba go złożyć?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 14. emeryturę wszystkim uprawnionym, bez konieczności składania wniosków. Prawo do tego świadczenia jest nadane z urzędu. Pieniądze trafią na konto emeryta lub do rąk własnych razem z wrześniową emeryturą.