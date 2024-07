Renta wdowia zapewnia seniorom godne warunki życia po utracie współmałżonka. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach proponuje wprowadzenie nowej zasady dotyczącej łączenia prawa do renty rodzinnej, wojskowej, policyjnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Nowelizacja ta umożliwia łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Wnioskodawcy projektu twierdzą, że rozwiązanie to odpowiada na trzy kluczowe problemy: spadek stopy zastąpienia, rosnącą liczbę osób starszych oraz zjawisko osamotnienia seniorów.

Co dalej z rentą wdowią?

26 czerwca komisja zajęła się obywatelskim projektem dotyczącym wprowadzenia renty wdowiej. Posłowie jednogłośnie poparli ten projekt ustawy, postanawiając jednocześnie wprowadzić szereg poprawek. Zmiany te są związane z potrzebą dokładnego uregulowania zasad łączenia świadczeń, w tym sprecyzowaniem listy praw do świadczeń emerytalno-rentowych, dla których można stosować regułę zbiegu. Urszula Rusecka (PiS) przedstawiła poprawki, które komisja oceniła negatywnie; dotyczyły one zwiększenia z 50 proc. do 60 proc. wartości renty rodzinnej przy zbiegu świadczeń. Rusecka zapowiedziała, że zgłosi te poprawki jako wnioski mniejszości. We wtorek, 23 lipca Sejm zapozna się z raportem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jaki jest cel wprowadzenia renty wdowiej?

Po śmierci partnera wdowa lub wdowiec traci nie tylko bliską osobę, ale także znaczną część swoich dochodów. Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego jest droższe niż wspólne, ponieważ wiele wydatków wcześniej dzielono na dwa dochody. Kryzys gospodarczy, inflacja i rosnące koszty życia dodatkowo pogarszają sytuację finansową wdów i wdowców. Dlatego pojawił się projekt obywatelski dotyczący wprowadzenia renty wdowiej, na co liczy wiele środowisk. Związek Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że takie świadczenie jest bardzo potrzebne. Krajowa Rada Seniorów zaznacza, że renta wdowia będzie stanowiła realne wsparcie finansowe dla osób, które straciły współmałżonka.

Dla kogo renta wdowia?

Zgodnie z projektem ustawy o wprowadzeniu renty wdowiej, świadczenie to będzie dostępne dla wszystkich osób uprawnionych, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Ważne jest, że renta będzie przysługiwać tym, którzy stracili współmałżonka przed wejściem w życie nowych przepisów.

Kto będzie mógł ubiegać się o rentę wdowią?

Renta wdowia będzie przyznawana osobom, które spełniają przynajmniej jeden z czterech kryteriów:

mają co najmniej 50 lat,

są niezdolne do pracy w ciągu pięciu lat od śmierci małżonka,

wychowują przynajmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej,

opiekują się dzieckiem, które nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Renta wdowia 2024 - kwota

Obywatelski projekt dotyczący wprowadzenia renty wdowiej został zainicjowany przez ponad 20 organizacji, w tym Porozumienie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz Lewicę. Projekt dotyczy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kilku innych ustaw. Poparło go ponad 200 tys. obywateli. Jego celem jest wprowadzenie przepisu, który pozwoli na łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalnymi i rentowymi. Proponowane zmiany zakładają, że wysokość renty wdowiej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS, co obecnie wynosi około 9815,52 zł.

Renta wdowia ma być oferowana w dwóch opcjach, co umożliwi beneficjentom wybór korzystniejszej wersji. Pierwsza opcja polega na dodaniu 50% przysługującej emerytury do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, natomiast druga opcja zakłada dodanie 50% renty rodzinnej do otrzymywanej emerytury lub innego świadczenia. Aby ułatwić podjęcie decyzji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie specjalnego kalkulatora, który pomoże potencjalnym beneficjentom oszacować korzyści płynące z obu opcji.

Model kroczący

Renta wdowia nie będzie od razu wypłacana w pełnej wysokości – wprowadzony zostanie model kroczący, który zakłada sukcesywne zwiększanie kwoty świadczenia. Na początku wypłacane będzie 15% dodatkowego wsparcia, które z czasem wzrośnie do 20%, aż w końcu osiągnie docelowe 50%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że środki na wdrożenie renty wdowiej są już zabezpieczone, a samo świadczenie może być dostępne jeszcze w 2024 roku.