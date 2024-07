"Dobry start": Setki tysięcy wniosków wpłynęło do ZUS-u

Choć nabór do programu "Dobry start" dopiero ruszył, to złożono już setki tysięcy wniosków. Jak poinformował 3 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 lipca rodzice złożyli już prawie 700 tys. wniosków. Można je składać jedynie drogą elektroniczną. Wypłata z kolei możliwa jest tylko w formie bezgotówkowej – na wskazane we wniosku konto.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Na czym polega program "Dobry start"?

"Dobry start" to program, dzięki któremu na każde dziecko uczące się w szkole – od 7. roku życia aż do ukończenia przez nie 20. roku życia – przysługuje raz do roku dofinansowanie w kwocie 300 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością limit wieku zwiększa się do 24. roku życia.

O świadczenie należy wnioskować, nie jest ono przyznawane automatycznie. Może to zrobić matka dziecka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), a także rodzic zastępczy, osoba prowadząca dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej).

Reklama

Wnioski o świadczenie "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku za rok szkolny 2024/2025 wyłącznie elektronicznie: przez portal PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Co ważne, osoby, które złożą wniosek w lipcu lub sierpniu, otrzymają wypłatę 300 zł nie później niż do 30 września. Z kolei w przypadku dokumentów przesłanych w kolejnych miesiącach rodzice lub opiekunowie zyskają środki w ciągu dwóch miesięcy od ich złożenia.

Komu nie przysługuje "Dobry start"?

Co ważne, świadczenie w ramach programu "Dobry start" nie przysługuje na wszystkie dzieci. Nie mogą się o niego starać rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (w tak zwanej zerówce). O dofinansowanie nie mogą się starać również studenci.