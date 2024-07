Prawo do leczenia w ramach NFZ: uważaj na te kwestie

Zwolnienie z pracy a prawo do leczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygasa zazwyczaj po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to takich sytuacji jak: rozwiązanie umowy o pracę, zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej czy pozostawanie na urlopie bezpłatnym przez osoby zatrudnione.

Co zrobić w sytuacji gdy wygasło prawo do świadczeń medycznych w ramach NFZ?

Jeśli prawo do świadczeń zdrowotnych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygasło, nadal istnieją sposoby, aby je odzyskać. Narodowy Fundusz Zdrowia radzi, by w takiej sytuacji uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia. Można to zrobić poprzez np.: dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub zgłoszenie jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Jest to kluczowe, aby uniknąć konieczności ponoszenia kosztów za udzielone świadczenia zdrowotne.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to opcja dla osób, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku do NFZ i opłacenia składki. Jest to rozwiązanie, które pozwala na ciągłość korzystania z opieki zdrowotnej.

Innym sposobem jest zgłoszenie się jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. W praktyce oznacza to, że można zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym przez męża, żonę, rodziców lub dzieci - jeśli są oni ubezpieczeni. Wymaga to formalnego zgłoszenia do NFZ.

Wyjątki od reguły: kto ma prawo do leczenia w ramach NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje jednak na pewne wyjątki od wcześniej wspomnianej zasady. I tak oto, jak podaje portal Pacjent.gov.pl: