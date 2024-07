Zwiększenie zasiłku pogrzebowego jest jedną z obietnic wyborczych, która obecnie jest realizowana. Ta zmiana, pierwsza od 12 lat, jest niezwykle oczekiwana. Planowane jest nie tylko podniesienie kwoty zasiłku z 4000 do 7000 zł, ale również zmiany dotyczące zasiłku celowego na pokrycie tzw. niezbędnych potrzeb bytowych.

Kiedy jest przyznawany zasiłek celowy?

Obecnie zasiłek ten jest przyznawany w sytuacjach szczególnych, jak np. na leki, żywność, opał, odzież czy przedmioty użytku domowego, a także na koszty remontu, ale wysokość świadczenia nie jest określona w przepisach i jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych samorządu przyznającego. Chociaż z zasady przyznawany jest z uwzględnieniem kryterium dochodowego, to zdarza się, że może być przyznany bez względu na wysokość dochodu, szczególnie w sytuacjach losowych, jak pożar czy powódź.

Koszty pogrzebu a zasiłek celowy

W ramach planowanych zmian dotyczących zasiłku pogrzebowego zmienią się również zasady przyznawania zasiłku celowego. Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje doprecyzowanie, że zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie kosztów pogrzebu do kwoty 2000 zł. Świadczenie to będzie przysługiwać osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeżeli nie przysługuje jej zasiłek pogrzebowy po osobie zmarłej lub jeśli poniosła nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty, które nie mogą być pokryte z kwoty zasiłku pogrzebowego. Przykładami takich sytuacji mogą być konieczność transportu zwłok z odległego miejsca lub dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni.

Należy jednak pamiętać, że przyznanie tego zasiłku zależy od uznania administracyjnego. Ta zasada dotyczy również kwoty przyznanego zasiłku. Istotne jest to, że nie będzie wymagane spełnianie kryterium dochodowego, aby się o niego ubiegać. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

Czym jest zasiłek celowy?

Zasiłek celowy to świadczenie pieniężne przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) na wniosek osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Ma charakter fakultatywny, co oznacza, że nie ma gwarancji jego otrzymania.

Zasiłek celowy służy do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności może być przeznaczony na pokrycie części lub całości kosztów:

żywności,

leków i leczenia,

opału,

odzieży,

niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

pogrzebu.

Wniosek o zasiłek celowy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, między innymi: