Rządowy program 800 plus jest jednym z głównych projektów PiS-u. Od momentu jego wprowadzenia, świadczenie to było dostępne dla każdego dziecka do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Jednak od 1 lipca tego roku zasady przyznawania 800 plus znaczącą się zmienią.

Czym jest świadczenie 800 plus?

Program "Rodzina 800 plus" to program rządowy, który zapewnia wsparcie finansowe rodzinom z dziećmi. W ramach programu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie 800 plus:

Należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu gov.pl, aplikacji PUE ZUS lub w formie papierowej w placówce ZUS.

Mieć dziecko w wieku do 18 roku życia zamieszkujące w Polsce.

Posiadać obywatelstwo polskie lub Kartę Stałego Pobytu.

Nie pobierać świadczenia wychowawczego na to samo dziecko w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest wypłacane co miesiąc na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wniosek o świadczenie wychowawcze 800 plus można złożyć na jedno dziecko w jednym wniosku. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o 800 plus na więcej niż jedno dziecko w jednym wniosku. Warto także pamiętać, że należy poinformować ZUS o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus.

Te dzieci nie otrzymają 800 plus. Zmiany w zasadach przyznawania świadczenia

Ustawa z dnia 15 maja 2024 roku wprowadza zmiany w zasadach przyznawania świadczeń "800 plus" i "Dobry Start", obejmujące również pomoc dla obywateli Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego oraz niektóre inne ustawy. Na podstawie tych przepisów, rząd zmienia kryteria uprawniające do tych świadczeń. Od 1 lipca 800 plus będą mogły otrzymywać dzieci, które spełniają następujące warunki:

realizują obowiązek szkolny,

realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli uczęszczają do zerówki,

realizują obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole w ramach polskiego systemu edukacji.

Należy podkreślić, że te zmiany wejdą w życie dopiero od 1 września. W praktyce oznacza to, że dzieci przybyłe z Ukrainy będą musiały rozpocząć naukę w polskim systemie edukacji, aby kwalifikować się do otrzymania świadczenia. Wcześniej nie było takiego wymogu.