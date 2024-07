Kiedy można starać się o "żłobkowe"?

O dofinansowanie pobytu w żłobku, zwane także żłobkowym, można się starać, gdy dziecko przebywa w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i jest to pierwsze oraz jedyne dziecko w rodzinie lub pierwsze dziecko w rodzinie, w przypadku gdy na kolejne otrzymywany jest rodzinny kapitał opiekuńczy (dalej: RKO), lub też drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesięcy, na które ZUS przyznał RKO i rodzic/opiekun pobrał RKO w łącznej przysługującej mu wysokości.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź jest pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do rejestru lub wykazu. Aby tak się stało, koniecznej jest przekazanie do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna danych swoich i dziecka.

Dla kogo dofinansowanie żłobka?

O dofinansowanie pobytu w żłobku może starać się rodzic, opiekun prawny lub też osoba, które sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Ponadto na dziecko nie można otrzymywać RKO.

"Żłobkowe" 2024 – ile wynosi?

"Żłobkowe" wypłacane jest miesięcznie w wysokości maksymalnie 400 zł. Rodzic lub opiekun nie otrzyma jednak więcej dofinansowania niż wynosi wysokość opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeśli jest ona niższa niż 400 zł. Pieniądze przekazywane są przez ZUS do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Co istotne, w przypadku ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za miejsce pobytu dziecka, nie bierze się pod uwagę opłaty za wyżywienie. Kwotę określa się już po uwzględnieniu zniżek i innych dotacji.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku?

Wniosek o "żłobkowe" można składać od dnia, w którym dziecko rozpoczyna chodzenie do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Co istotne, gdy rodzice lub opiekunowie złożą wniosek do 2 miesięcy od tego dnia, mogą się spodziewać, że dofinansowanie zostanie przyznane od początku pobytu i wyrównane. Jeśli natomiast dokumenty zostaną złożone po 2 miesiącach, środki są przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku?

Aby otrzymać "żłobkowe", należy złożyć do ZUS-u wniosek DZ-R (w przypadku matki lub ojca dziecka), DZ-O (w przypadku sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, opiekuna prawnego, faktycznego lub innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem) lub DZ-D (w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego). Można to zrobić jedynie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.