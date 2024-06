Co dalej z Funduszem Kościelnym?

W rozmowie z TOK FM wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, podsekretarz stanu w KPRM Marek Krawczyk odniósł się do zmian w Funduszu Kościelnym. Finansowanie go z budżetu państwa ma zostać zastąpione dobrowolnym odpisem podatkowym.

Jak poinformował wiceminister, kościoły i związki wyznaniowe muszą mieć zapewnione właściwe funkcjonowanie, a w związku z tym nie powinno się ich radykalnie odcinać od wszelkiego finansowania. Potrzebne jest rozwiązanie przejściowe, by stopniowo wprowadzić nowy system.

Reklama

Propozycje zmian w Funduszu Kościelnym – kiedy?

Na razie nie jest planowana całkowita likwidacja Funduszu Kościelnego. Jak wskazuje Krawczyk, o tym, co zmieni się w sprawie funduszu, jeszcze nie zadecydowano, ale najpewniej propozycją rządu będzie odpis podatkowy. "Wstępne założenia mówiły o koncepcji, żeby to było 0,5 proc. podatku. To jest wartość przyjmowania już w trakcie prac w 2012 i 2013 roku. Ale wiemy, że to są pieniądze za małe, więc pewnie trzeba by to jeszcze zweryfikować i tę wartość podnieść" – powiedział.

Według zapewnień wiceministra, propozycje zmian, które mają uregulować finansowanie kościołów i związków wyznaniowych, mają trafić do Sejmu przed wakacyjną przerwą. Ostatnie posiedzenie przed nią zaplanowane jest od 23 do 26 lipca.

Reklama

Czym jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny działa od 1951 roku na mocy art. 8 Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Miał on stanowić rekompensatę za to, że państwo przejęło od kościołów nieruchomości ziemskie. Działa on na rzeczy tych kościołów i związków wyznaniowych, które mają uregulowany status prawny w Polsce.

Fundusz ten powstał po to, by udzielać duchownym pomocy materialnej i lekarskiej, organizować dla nich domy wypoczynkowe, utrzymywać i odbudowywać kościoły, zapewnić emeryturę zasłużonym duchownym czy wykonywać działalność charytatywną. Tak też wygląda to dzisiaj. Środki są wykorzystywane między innymi właśnie na konserwację i odbudowę kościołów, ubezpieczenia osób duchownych, emerytury społecznie zasłużonych duchownych itd.

Od 1990 roku Fundusz Kościelny jest finansowany głównie z budżetu państwa. W budżecie państwa na 2024 rok został zaplanowany na 257 mln zł.