Pietruszka kosztuje tyle co mięso?

Korzeń pietruszki jest coraz droższy. Jak informuje Fakt, w niektórych miejscach w Warszawie kosztuje niemalże 22 zł. Jak zauważają klienci, za tę cenę w dyskontach można kupić na przykład schab. Dlaczego pietruszka tak dużo kosztuje?

W wypowiedzi dla Faktu Maciej Kmera z rynku hurtowego w podwarszawskich Broniszach zaznacza, że aktualnie młode warzywa i owoce są coraz tańsze, jednak więcej zapłacimy za to, co stare. Zeszłoroczne zbiory w hurcie kosztują 11 zł za kilogram, dlatego też w sklepach oraz na bazarach warzywo to osiąga rekordowe ceny.

Jak jednak uspokaja ekspert, na rynku będzie pojawiać się młoda pietruszka, którą aktualnie w hurcie można kupić za 5 do 6 zł za kilogram, a to oznacza, że najpewniej ceny korzenia pietruszki z zeszłego roku nie będą już rosły.

Nieuczciwi sprzedawcy zamiast pietruszki wystawiają inne warzywo

Jak radzą sobie z problemem wysokiej ceny niektórzy sprzedawcy? Niestety dochodzi do nadużyć. Niektórzy wykorzystują ten moment do nieuczciwości i w swoich sklepach jako pietruszkę sprzedają tańszy pasternak. Ceny jednak nie obniżają.

Jak odróżnić korzeń pietruszki od korzenia pasternaku?

Jak więc odróżnić, czy sprzedawca oferuje nam pietruszkę, czy pasternak? Na pierwszy rzut oka może to nie być proste. Warzywa te różnią przede wszystkim liście, a w sklepach spotkamy się już najpewniej jedynie z korzeniami.

Liście pasternaku są duże, pojedynczo pierzaste i mają ząbkowane brzegi. Raczej nie powinno się ich spożywać, ponieważ mają fototoksyczne pochodne kumaryny. Z kolei pietruszka jest zdecydowanie bardziej pierzasta, łodygi są rozgałęzione, nieco ciemniejsze i bardziej błyszczące.

Próbować odróżnić pietruszkę od pasternaku po zapachu. Pasternak nie pachnie pietruszką. Jego zapach jest słodki, mniej orzechowy, bliżej mu jest do marchewki.

Korzenie są bardzo podobne, warto jednak sprawdzić na miejsce, z którego wyrastają liście. W pietruszce to miejsce jest wypukłe, pasternak z kolei jest ma wgłębienie z otoczką w ciemniejszej barwie.

Warzywa te również różnią się smakiem, choć ze względu na to, że zarówno pasternak, jak i pietruszka należą do tej samej rodziny – selerowatych – jest on w pewien sposób zbliżony. Pasternak jest znacznie łagodniejszy. Można w nim wyczuć słodką nutę (kiedyś pasternak był słodzikiem, zanim powszechne stało się stosowanie buraka cukrowego), ma on bowiem więcej naturalnych cukrów.