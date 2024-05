Obowiązkiem każdego właściciela odbiornika telewizyjnego i radiowego jest rejestracja urządzenia i płacenie abonamentu RTV. W przypadku samych odbiorników radiowych wynosi on 8,70 zł miesięcznie, zaś w przypadku telewizyjnych lub obu jednocześnie 27,30 zł miesięcznie. Ściągalność tego abonamentu wynosi zaledwie 30 proc. i z roku na rok maleje.

Jak Poczta Polska przeprowadza kontrole abonamentu?

Niska ściągalność nie powinna dziwić, zważywszy na to, jak wyglądają kontrole. Samych kontrolerów jest zaledwie kilkadziesiąt na cały kraj. Poza tym, mieszkańcy nie mają obowiązku wpuścić takiej osoby do domu. Należy też dodać, że samo posiadanie telewizora lub radia nie jest wystarczające, aby powstał obowiązek rejestracji i płacenia abonamentu RTV. Kontroler musi udowodnić, że urządzenie działa i jest w stanie w każdym momencie odebrać sygnał.

Oznacza to, że osoby, które posiadają Smart TV, ale bez anteny i dekodera, nie mają obowiązku rejestracji takiego sprzętu. To samo dotyczy smartfonów z aplikacjami radiowymi. Wszystko to sprawia, że kontrolerzy Poczty Polskiej mogą łatwiej namierzyć osoby, które już kiedyś zarejestrowały odbiorniki i w pewnym momencie przestały płacić abonament RTV. W takim przypadku dłużnicy zostają zgłoszeni do naczelnika urzędu skarbowego, który ma prawo zabezpieczyć środki na koncie.

Ile kar nałożył w tym roku urząd skarbowy?

Jak podają Wirtualnemedia.pl, w I kwartale tego roku urzędy skarbowe wszczęły postępowania egzekucyjne na podstawie 5 233 tytułów wykonawczych. Udało się im wyegzekwować 5,951 mln zł. W zeszłym roku sytuacja wyglądała podobnie. W tym samym okresie prowadzono postępowania na podstawie 5 126 tytułów wykonawczych i wyegzekwowano 6,305 mln zł. W całym 2023 roku dłużnicy musieli zapłacić 22,164 mln zł, a suma tytułów wykonawczych wyniosła 10 999.

Ile wynosi kara za brak rejestracji odbiornika oraz niepłacenie abonamentu RTV? Jest dość wysoka, bowiem stanowi 30-krotność jego miesięcznej wysokości, co daje nieco ponad 800 zł. Poza tym, dłużnik musi uregulować zaległe składki. Osoby, które nie płaciły abonamentu przez kilka lat, mogą zatem znaleźć się w poważnych kłopotach finansowych.

Kto nakłada kary na dłużników?

W przypadku, gdy kontroler Poczty Polskiej stwierdzi, że osoba nie zarejestrowała odbiornika i nie płaci abonamentu, kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. Ten z kolei wszczyna egzekucję administracyjną. Osoby, na których zostanie nałożona kara, mają prawo się odwołać. W niektórych przypadkach KRRiT może umorzyć zaległości lub rozłożyć je na raty.

Osoby, które płacą abonament RTV za rok z góry, mogą liczyć na nieco niższe stawki. Zamiast 327,60 zł w przypadku odbiorników telewizyjnych, płacą 294,90 zł. Z kolei właściciele odbiorników radiowych płacą 94 zł zamiast 104,40 zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że w 2025 roku stawki abonamentu RTV pozostaną bez zmian. Ostatnia podwyżka nastąpiła w 2022 roku.