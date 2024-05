Pierwsza zła wiadomość dla emerytów i rencistów jest taka, że raczej nie mają co liczyć na drugą waloryzację w tym roku. Póki co wszystko wskazuje bowiem na to, że inflacja nie przekroczy 5 proc. Jaka jest druga wiadomość? W przyszłym roku wskaźnik waloryzacji będzie jednocyfrowy i najprawdopodobniej wyniesie około 7,5 proc. Oznacza to, że wartość emerytur i rent niewiele wzrośnie.

Wskaźnik waloryzacji w 2025 roku - ile będzie wynosić?

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku będzie liczona na podstawie dwóch wskaźników - średniorocznej inflacji za cały 2024 rok oraz średniej krajowej. Jak podaje Infor, pierwszy wskaźnik jest prognozowany na poziomie 6,6 proc. Warto jednak zaznaczyć, że GUS wylicza osobno wzrost cen towarów i usług dla gospodarstw prowadzonych przez emerytów. Jest to tak zwana inflacja emerycka. Jeśli będzie wyższa od ogólnej, to ją bierze się pod uwagę. Na ten moment jest prognozowana na poziomie 6,9 proc.

Drugim wskaźnikiem, który jest potrzebny do wyliczenia wskaźnika waloryzacji jest średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ma on wynieść 3 proc. Pod pod uwagę bierze się jednak tylko 20 proc. tego wskaźnika, co daje nam 0,6. Aby obliczyć waloryzację, dodajemy 6,9 proc. inflacji emeryckiej i 0,6 proc. wzrostuśredniej krajowej. Suma wynosi 7,5 proc. - o tyle wzrośnie wartość brutto emerytur i rent w 2025 roku.

Ile będzie wynosić emerytura minimalna w 2025 roku?

Należy zaznaczyć, że powyższe wartości to dopiero prognozy. Zostaną one jednak zapisane w Planie Finansowym Państwa na lata 2025-2027, który rząd musi niedługi przesłać do Brukseli. Będzie on zawierać informacje o ważnych wskaźnikach ekonomicznych, dotyczących m.in. płacy minimalnej i najniższej emerytury. Obecnie plan jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów.

Sam wskaźnik waloryzacji jest ustalany na podstawie faktycznych danych, dostarczonych przez GUS. Będą one znane dopiero na początku 2025 roku, dlatego na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Gdyby jednak okazało się, że wskaźnik waloryzacji faktycznie wyniesie 7,5 proc., jak zmieni się kwota świadczeń wypłacanych przez ZUS?

Najniższa emerytura w 2025 roku wyniosłaby 1914,53 zł brutto. Oznaczałoby to wzrost o 133,57 zł. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto.

Zgodnie z wyliczeniami Infora, osoby, które obecnie otrzymują 2000 zł brutto emerytury, od 1 marca 2025 roku dostawałyby 2150 zł brutto. W przypadku 3000 zł brutto, byłoby to 3225 zł brutto, a w przypadku 4000 zł brutto, 4300 zł brutto.

Prognozy inflacji mogą jeszcze zaskoczyć

Póki co ciężko powiedzieć, jak będzie kształtować się inflacja w przyszłym roku. GUS oraz ekonomiści twierdzą, że nie przekroczy ona 5 proc. Wiele wyjaśni się w drugiej połowie roku, gdy rząd odblokuje ceny nośników energii. W marcu inflacja wyniosła 2,0 proc. Jest także szansa, że średnioroczny wzrost średniej krajowej przekroczy wspomniane 3 proc. Sugerują to wysokie wzrosty w ostatnich miesiącach. Osiągnęły one 5-6 proc. w skali roku. Jak podaje Infor, w takim przypadku zamiast 0,6 proc., do inflacji emeryckiej trzeba byłoby dodać 1, a być może nawet 1,2 proc.