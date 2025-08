Kogo dotyczą limity w 2025 roku? Kluczowe zasady ZUS

Zacznijmy od tego, kto w ogóle podlega regulacjom dotyczącym dorabiania do świadczeń. Jak podaje ZUS na swojej stronie internetowej, zasady te mają zastosowanie do wszystkich emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze ukończonych 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Limity dotyczą również rencistów - bez względu na ich wiek - oraz osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Co ważne, limity nie obejmują tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Mogą oni dorabiać bez żadnych ograniczeń.

Oficjalny komunikat ZUS precyzuje: Nowe limity przychodu mają wpływ na wysokość pobieranych świadczeń dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz dla wszystkich rencistów.

Jak obliczane są limity? Dwa progi, o których musisz pamiętać

Limity dorabiania są obliczane w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wyróżniamy dwa progi, które mają bezpośredni wpływ na wysokość wypłacanej emerytury lub renty:

Pierwszy próg (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Jeśli przychód z pracy przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia.

(70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Jeśli przychód z pracy przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia. Drugi próg (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Jeśli przychód przekroczy 130 proc, przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty w całości.

Warto zaznaczyć, że w przypadku przekroczenia pierwszego progu, świadczenie będzie pomniejszane o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Konkretne liczby w 2025 roku. Ile możesz zarobić?

Jak czytamy w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8 500,00 zł.

Próg 70 proc.: 70 proc. z 8 500,00 zł = 5 950,00 zł . Przekroczenie tej kwoty spowoduje zmniejszenie świadczenia.

. Przekroczenie tej kwoty spowoduje zmniejszenie świadczenia. Próg 130 proc.: 130 proc z 8 500,00 zł = 11 050,00 zł. Przekroczenie tej kwoty spowoduje całkowite zawieszenie świadczenia.

Warto zauważyć, że limity te obowiązują od września do listopada 2025 roku. Kolejne, które będą obowiązywać od grudnia, zostaną ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z III kwartału 2025 roku.

Ważne informacje:

Metodyka obliczeń: Zgodnie z art. 104 ust. 1, 6, 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, limity przychodu są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z wyłączeniem nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Okres obowiązywania: Limity zmieniają się co trzy miesiące:

Od 1 marca do 31 maja – na podstawie wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku.

– na podstawie wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku. Od 1 czerwca do 31 sierpnia – na podstawie wynagrodzenia z I kwartału bieżącego roku.

– na podstawie wynagrodzenia z I kwartału bieżącego roku. Od 1 września do 30 listopada – na podstawie wynagrodzenia z II kwartału bieżącego roku.

– na podstawie wynagrodzenia z II kwartału bieżącego roku. Od 1 grudnia do 28 lutego kolejnego roku – na podstawie wynagrodzenia z III kwartału bieżącego roku.

Jak ZUS weryfikuje Twoje zarobki?

ZUS monitoruje przychody swoich świadczeniobiorców. Płatnicy składek, czyli Twoi pracodawcy, mają obowiązek regularnego przekazywania do ZUS informacji o wysokości Twojego wynagrodzenia.

"ZUS dokonuje rozliczenia zarobków emerytów i rencistów raz w roku. Płatnicy składek mają obowiązek przekazać nam informację o wysokości przychodu w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego" – czytamy w biuletynie informacyjnym.

Istnieją dwie metody rozliczenia:

Roczne rozliczenie : ZUS sumuje Twoje zarobki z całego roku i porównuje je z rocznymi limitami.

: ZUS sumuje Twoje zarobki z całego roku i porównuje je z rocznymi limitami. Miesięczne rozliczenie: ZUS sprawdza Twoje przychody w każdym miesiącu i porównuje je z miesięcznymi limitami.

Jakie przychody są wliczane do limitów, a jakie nie?

To jedno z najważniejszych pytań, które często zadają sobie emeryci i renciści. Jak podaje ZUS, do limitu wliczane są przychody:

Z tytułu umowy o pracę oraz innych umów , od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (np. umowy zlecenia).

, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (np. umowy zlecenia). Z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, o ile świadczeniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym.

Co nie jest wliczane do limitów?

Przychody z tytułu umowy o dzieło.

Dochody z najmu nieruchomości.

Przychody z inwestycji kapitałowych (np. dywidendy, zyski z akcji).

Dodatkowe wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i artystów.

Przychody z tytułu pracy w rolnictwie.

"Do przychodów, które mogą mieć wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, zaliczane są te, od których opłacamy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - podaje ZUS.

Czy warto pracować na umowie o dzieło?

Wielu emerytów i rencistów decyduje się na pracę na umowach o dzieło, ponieważ przychody z tego tytułu nie są wliczane do limitów ZUS. Jest to często wybierana forma dorabiania, która pozwala na dodatkowe zarobki bez ryzyka utraty świadczeń. Należy jednak pamiętać, że umowa o dzieło nie zapewnia ubezpieczeń społecznych, w tym prawa do zasiłku chorobowego czy emerytury z jej tytułu.