Kiedy zapoczątkowano "plastikową rewolucję"?

Ustawę o gospodarowaniu odpadami oraz o opłacie produktowej opublikowano w Dzienniku Ustaw w maju zeszłego roku, przepisy weszły w życie 24 maja. Od tego czasu obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu następujących produktów z plastiku:

patyczki higieniczne (z wyjątkiem produktów medycznych),

(z wyjątkiem produktów medycznych), sztućce i talerze ,

, słomki (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do celów medycznych),

mieszadełka do napojów,

patyczki mocowane do balonów,

pojemniki na żywność, pojemniki na napoje (w tym zakrętki i wieczka), kubki na napoje (zakrętki i wieczka) wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Reklama

Produkty wprowadzane do obrotu przed wejściem nowego prawa mogły być sprzedawane – przekazywane nieodpłatnie lub wykorzystane na własny użytek – do wyczerpania zapasów. Do tego doszedł m.in. obowiązek specjalnego oznaczania jednorazowych opakowań oraz dodatkowe opłaty.

Reklama

Redukcji plastiku ciąg dalszy: Ważne daty, nowe zakazy

Nowe prawo UE zakłada dalszą, stopniową redukcję plastikowych opakowań jednorazowych. Zgodnie z unijnymi założeniami państwa członkowskie mają zredukować ilość plastikowych opakowań (m.in. w transporcie) do poziomu:

o 5 proc. do 2030 roku ,

, o 10 proc. do 2035 roku,

o 15 proc. do 2040 roku.

Początek 2030 roku przyniesie kolejne ograniczenia. Mowa o pełnym zakazie używania m.in. folii do pakowania świeżych owoców i warzyw oraz pojedynczych opakowań typu saszetki (sosy, przyprawy). Zgodnie z nowym prawem znikną także małe opakowania na kosmetyki – chodzi m.in. o minibutelki na hotelowe szampony i żele pod prysznic. Zakaz będzie dotyczyć również torebek plastikowych o grubości poniżej 15 mikrometrów oraz folii do owijania walizek na lotniskach. 2030 rok jest też kolejną datą graniczną dla właścicieli barów, kawiarni i restauracji. Do tego czasu muszą wdrożyć sprzedaż min. 10 proc. wszystkich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Recykling w nowej odsłonie?

W kolejnych latach można spodziewać się dalszej rewolucji odnośnie zasad recyklingu. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy konieczności oddzielnego zbierania 90 proc. plastikowych i metalowych pojemników na napoje. Ten nakaz zostanie wdrożony do 2029 roku m.in. poprzez metodę systemu zwrotu kaucji (który do tego czasu muszą wdrożyć państwa członkowskie). Nowe opakowania z tworzyw sztucznych będą zawierać materiały pochodzące z recyklingu.