Kogo dotyczy zwolnienie?

Zgodnie z ustawą, zwolnienie obejmuje:

seniorów, których miesięczna emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku,

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby bezrobotne,

osoby z niepełnosprawnościami (np. niewidome, niesłyszące, inwalidzi wojenni i wojskowi).

Jak skorzystać ze zwolnienia?

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy odwiedzić placówkę Poczty Polskiej, przedstawić dowód osobisty, decyzję ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury. Osoby posiadające okresowe zwolnienie muszą co roku odnawiać swoje uprawnienia, dostarczając aktualne dokumenty.

Nowa wysokość progu emerytalnego

Limit emerytury uprawniający do zwolnienia zmienia się co roku na podstawie komunikatu GUS. W 2025 roku kwota ta wynosi 4090,86 zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego progu (3577,74 zł).

Od kiedy obowiązuje zwolnienie?

Zwolnienie z abonamentu zaczyna obowiązywać od początku miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby powyżej 75. roku życia – są one zwolnione automatycznie.

Aktualne opłaty za abonament RTV

Radioodbiornik: 8,70 zł/miesiąc

Telewizor lub telewizor i radio: 27,30 zł/miesiąc

Osoby niespełniające warunków zwolnienia nadal muszą uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami.