Jeśli osoby, które mają prawo do alimentów, a nie otrzymują ich z powodu nieudanej egzekucji, mogą otrzymać wsparcie finansowe z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku dotyczącą pomocy dla osób uprawnionych do alimentów. Wysokość tego świadczenia odpowiada kwocie zasądzonych alimentów, ale nie przekracza 500 zł.

Co zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Jeśli dziecko ma prawo do alimentów od rodzica, ale ich nie otrzymuje, może otrzymywać wsparcie z funduszu alimentacyjnego do osiągnięcia 18. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni, do 25. roku życia. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alimenty mogą być przyznane bezterminowo.

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, konieczne jest również spełnienie kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono 1209 zł na osobę w rodzinie.

Kto nie może otrzymać świadczenia alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej oraz zawarła związek małżeński.

Kwota alimentów z funduszu wzrośnie

Obecnie osoby, które mają prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, otrzymują je w wysokości ustalonych alimentów, ale nie przekraczającej 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest niezmienna od 2008 roku. Przez ostatnie 16 lat ta granica nie została podniesiona.

Od tamtego czasu wiele się zmieniło, zwłaszcza wzrosły koszty życia. Obecnie utrzymanie kosztuje znacznie więcej niż kilkanaście lat temu. W rezultacie, alimenty przyznawane osobom uprawnionym są wyższe, ale maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostaje niezmieniona. Zgodnie z projektem, istnieje potrzeba dostosowania tej kwoty do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów. Dlatego proponuje się zwiększenie jej o 100%, do 1000 zł.

Zgodnie z objaśnieniami do projektu, ma ona odpowiadać oczekiwaniom rodzin z dziećmi oraz osób samotnie wychowujących dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Od kiedy nowa kwota alimentów?

Objaśnienia do projektu sugerują, że nowa maksymalna kwota świadczenia będzie obowiązywać po raz pierwszy dla okresów świadczeniowych rozpoczynających się po 30 września 2024 roku.