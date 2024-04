Obie firmy były oskarżone o prowadzenie systemu promocyjnego typu piramida.

UOKiK ukarał firmy sprzedające tokeny

W takim systemie korzyści są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wyraził swoje zastrzeżenia wobec działań obu firm. W jego ocenie, systemy promocyjne typu piramida są nieuczciwe i wprowadzają w błąd konsumentów. Mówił: Piramidy – myślisz, że są tylko w Egipcie? Możesz mieć z nimi do czynienia również wtedy, gdy ktoś namawia cię na wpłatę pieniędzy i obiecuje zyski za to, że nakłonisz inne osoby, aby zrobiły to samo. W taki sposób możesz wziąć udział w projekcie podszywającym się pod marketing wielopoziomowy (MLM), czyli system promocyjny typu piramida, który jest zakazany przez prawo.

Selfmaker Smart Solutions, z siedzibą w Dubaju, odpowiadała za emisję tokenów o tej samej nazwie. Natomiast druga firma, Selfmaker Technology, z siedzibą w Łodzi, zajmowała się tworzeniem urządzeń samoobsługowych, takich jak kasy, wpłatomaty, kioski informacyjne czy sprzęt do automatycznej dezynfekcji. Tokeny, czyli kryptoaktywa, to cyfrowe jednostki wartości przypisane do konkretnego projektu inwestycyjnego.

Prezes UOKiK podkreślił, że rynek kryptoaktywów, jako rynek nieregulowany i związany z nowoczesnymi technologiami, może być wykorzystywany przez nierzetelnych przedsiębiorców. Ci, pod pozorem oferowania atrakcyjnych produktów, uzyskują korzyści majątkowe od wpłat inwestorów - ocenił.

Zyski firmy?

Selfmaker Smart Solutions informowała, że środki ze sprzedaży tokenów miały być przeznaczone na inwestycje w rozwój Selfmaker Technology i zwiększenie rozpoznawalności marki. Plan zakładał objęcie 25 proc. udziałów w Selfmaker Technology i zakup hali produkcyjnej. Jak informuje UOKiK w rzeczywistości hala nie została zakupiona, a firma przejęła mniej niż 10 proc. akcji. Dodatkowo, sprawozdania finansowe wskazują, że odniosła straty.