Jak ustala się podatek rolny? Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta, którą określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prawdopodobnie w drugim kwartale 2024 roku Rada Ministrów zaakceptuje propozycję ustawy dotyczącej zwrotu części podatku rolnego za ten rok.

Zgodnie z informacjami na portalu agrofakt.pl, podatek rolny na rok 2024 został obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt (kwintal). Komunikat w tej sprawie został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 19 października 2023 roku.

Serwis informuje także, że według projektu podatek pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2023. Jest to rezultat wzrostu ceny żyta o 21% w porównaniu z poprzednim rokiem, co uwzględnia wzrost kosztów produkcji. Wartość podatku zależy od rodzaju gruntu, jego powierzchni oraz lokalizacji. Stawka podstawowa wynosi 224,075 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntu gospodarstwa rolnego (2,5 kwintala). Dla pozostałych rodzajów gruntów stawka została ustalona na równowartość 5 kwintali, czyli 448,15 zł.

Zwrot podatku rolnego

Zgodnie z projektem ustawy, zwrot podatku rolnego będzie realizowany poprzez częściową kompensację. Planowane jest, że czwarta rata podatku, płatna do 15 listopada 2024 roku, będzie objęta tą formą zwrotu. Alternatywnie, zwrot będzie możliwy w przypadku opłacenia całego podatku przed złożeniem wniosku, co wtedy zostanie zrealizowane natychmiastowo.

Zgodnie z proponowaną ustawą, zwrot części podatku rolnego będzie obliczany jako iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych i różnicy między ceną przyjętą do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku a tą samą ceną w 2024 roku. Względem tego obliczenia uwzględniane będą hektary przeliczeniowe zadeklarowane w zeznaniu podatkowym lub określone w nakazie podatkowym.

Pierwszym etapem jest wypełnienie formularza IR-1, który należy uzupełnić o odpowiednie załączniki (ZIR-1, ZIR-2 lub ZIR-3) zawierające informacje dotyczące gruntu i prowadzonej działalności. Następnie kompletny dokument należy złożyć we właściwym urzędzie gminy, co można zrobić drogą elektroniczną przez ePUAP, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Po złożeniu wniosku należy poczekać na decyzję dotyczącą wysokości podatku. Po otrzymaniu tej decyzji można ustalić dokładną kwotę do zapłaty oraz terminy płatności. Opłatę można uiścić w kasie gminy lub wykonać przelew na konto gminy. Istnieje również możliwość, że gmina wyznaczy osobę odpowiedzialną za pobieranie podatku.

Zgodnie z przepisami w tym roku rolnicy powinni zapłacić podatek rolny w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.