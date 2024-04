Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Co to jest Greenwashing?

Nowe przepisy mają m.in. przeciwdziałać tzw. greenwashingowi. Czyli zjawiskowi polegającemu na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią.

Reklama

"Zaproponowane nowe nazwy sortymentów paliw nie będą sugerowały tzw. ekologicznego charakteru paliwa i nie będą tym samym wprowadzały konsumentów w błąd" - podkreślono.

Reklama

Projektowane rozporządzenie będzie też stopniowo zaostrzać wymagania jakościowe dla paliw stałych oferowanych na rynku.

Zakaz ws. węgla - orzech, groszek,miał

Resort klimatu i środowiska w uzasadnieniu projektu poinformował ponadto, że rozpoczęto prace nad zmianą ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, "przewidującą zakaz wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym od dnia 1 lipca 2029 r. sortymentów węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał".

Co będzie akceptowalne?

"Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (tj.: zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.) - dodano w uzasadnieniu.