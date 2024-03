Leszczyna zapewniła na portalu X, że w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Doprecyzowała, że zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki. Nie trzeba nas poganiać ani wprowadzać ludzi w błąd nieprawdziwymi spekulacjami. Rząd premiera Donalda Tuska dotrzymuje obietnic - podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczyli w sobotę podczas konwencji samorządowej w Otrębusach pod Warszawą, że zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to "być albo nie być" Trzeciej Drogi w rządowej koalicji. To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeśli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zmiany w składce zdrowotnej. Trwają analizy

W pierwszej połowie lutego wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział w Sejmie, że w resorcie zdrowia, w porozumieniu z resortem finansów, prowadzone są analizy dotyczące możliwości i sposobu wdrożenia zmian w składce na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Rozważane są różne możliwości dotyczące uproszczenia zasad naliczania składki, w tym poprzez ryczałtową podstawę oskładkowania. Przedmiotowe zmiany muszą być powiązane ze zmianami na poziomie prawa podatkowego – dodał wiceminister.

Konieczny zaznaczył, że analizowany jest wpływ tych zmian na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i budżet państwa.

Umowa koalicyjna

Rząd Zjednoczonej Prawicy zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co skutkowało zwiększeniem ich obciążeń. W umowie koalicyjnej podpisanej przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę zapisano m.in. wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej znalazł się też w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej na 100 dni rządu.