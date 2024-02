Zgodnie z ustawą, która zaczęła obowiązywać 1 marca 2018 roku, w niedziele i święta w placówkach handlowych zabronione jest prowadzenie handlu oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z handlem. Ponadto zakazuje się powierzania pracownikom lub zatrudnionym osobom (w tym tych, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) pracy w handlu oraz wykonywania czynności z nim związanych.

Niedziele handlowe w 2024 roku

28 stycznia była niedziela handlowa. Kolejna taka niedziela przypada dopiero za sześć tygodni, czyli pod koniec marca, tuż przed Wielkanocą. W przepisach dotyczących zakazu handlu w niedzielę w 2024 roku nie zaszły jak dotąd żadne zmiany. Oznacza to, że w całym roku kalendarzowym przewidziano tylko siedem niedziel, w których jest dozwolony handel. Są to: styczniowa, która już minęła, oraz sześć nadchodzących:

24 marca 2024,

28 kwietnia 2024,

30 czerwca 2024,

25 sierpnia 2024,

15 grudnia 2024,

22 grudnia 2024.

W niedziele handlowe obowiązuje zakaz handlu. W sklepach spożywczych może pracować głównie właściciel przedsiębiorstwa oraz ewentualnie członkowie jego rodziny. W związku z tym, w wielu sklepach sieci Żabka, nawet tych większych, można zobaczyć dwie lub trzy osoby z obsługi, co jest zgodne z przepisami. Właścicielowi pomaga rodzina, co umożliwia prowadzenie sprzedaży w niedzielę. Takie sklepy formalnie należą do "kierownika", a posiadają jedynie logo Żabki.

Czy 18 lutego jest niedziela handlowa?

A czy 18 lutego sklepy są otwarte? Niestety. Dziś wypada niedziela niehandlowa, dlatego nie będziemy mogli zrobić zakupów np. w dużych supermarketach. Warto przy tym dodać, że w lutym 2024 nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

W ustawie dotyczącej zakazu handlu w niedzielę istnieją pewne wyjątki. Niektóre sklepy, które nie kwalifikują się do tych wyjątków, stosują różne sposoby omijania przepisów. Na przykład, otwierają się jako "kluby czytelnika" lub "wypożyczalnie sprzętu sportowego".

Przedstawiciele związków zawodowych, w tym Solidarności, zabiegają o to, aby naruszenie zakazu handlu w niedzielę było traktowane jako przestępstwo, a nie tylko jako wykroczenie. Jednak resort sprawiedliwości nie wykazuje chęci wprowadzenia takich zmian w prawie. Przynajmniej na ten moment.

W tych miejscach zrobisz zakupy w niedzielę niehandlową

Które sklepy będą otwarte w niedzielę niehandlową? Przede wszystkim sklepy działające na dworcach PKP, sklepy osiedlowe i franczyzowe obsługiwane przez właścicieli. Zakupy można też zrobić na stacjach benzynowych. Z zakazu handlu niedzielnego są również wyłączone cukiernie i kawiarnie. Otwarte mogą być wybrane sklepy należące do sieci ABC, ODIDO, Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych.

Wiele miejsc jest wyłączonych spod zakazu handlu, na przykład:

stacje benzynowe,

piekarnie, cukiernie, lodziarnie, gdzie głównie sprzedaje się produkty piekarnicze i cukiernicze,

sklepy gastronomiczne,

strefy wolnocłowe,

sklepy specjalizujące się w sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych,

sklepy w hotelach,

sklepy w placówkach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,

sprzedaż ryb w gospodarstwach rybackich, ze statków rybackich i sklepach specjalizujących się wyłącznie w produktach rybnych,

sklepy internetowe i na platformy internetowe,

handel z automatów.

Ponadto zakaz handlu nie obejmuje: