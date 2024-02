Na PUE ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobom, które chcą sprawdzić jakie świadczenie otrzymałyby, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku. Przeznaczony jest jednak nie tylko dla osób, które w najbliższym czasie chcą przejść na emeryturę, ale także dla młodych osób, które emerytami staną się nawet za 20 lat.

Do tej pory kalkulator emerytalny "Emerytura na nowych zasadach" dostępny na PUE ZUS pozwalał wyliczyć prognozowaną emeryturę wyłącznie na kolejne lata. Symulację świadczenia przyznawanego w roku kalendarzowym, w którym wykonywane były obliczenia, klienci mogli uzyskać wyłącznie w salach obsługi klientów, podczas e-wizyty oraz u konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS. Nowy kalkulator oferuje już taką możliwość.

Jak działa kalkulator emerytalny?

Mężczyznom, którzy w 2024 roku kończą 65 lat, oraz kobietom, które kończą w tym roku 60 lat, kalkulator automatycznie podpowie jako miesiąc przejścia na emeryturę bieżący miesiąc (w przypadku gdy w momencie obliczeń skończyli już 60 lub 65 lat) lub miesiąc urodzin (gdy w momencie obliczeń nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego). Jeśli użytkownik wybierze kolejny rok lub lata następne, kalkulator automatycznie przekieruje go do kalkulatora prognozy emerytury w kolejnym roku lub w następnych latach.

Do określenia wysokości emerytury niezbędne są aktualne dane o składkach, kapitale początkowym i ich waloryzacji, a także prognozowane dane dotyczące wysokości przyszłych wynagrodzeń, planowanego poziomu waloryzacji składek, przewidywanego poziomu inflacji czy długości średniego dalszego trwania życia. Zmieniają się one w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju. Kalkulator zasilany jest danymi każdego roku.

Jak obliczyć wysokość emerytury?

By skorzystać z kalkulatora emerytalnego należy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) na stronie www.zus.pl, a następnie wybrać zakładkę "Ubezpieczony" i, kolejno, opcję "Kalkulator emerytalny".

Następnie trzeba wybrać opcję "Emerytura na nowych zasadach" i, gdy pojawi się okno kalkulatora emerytalnego, wybrać deklarowany rok i miesiąc, w którym planujemy przejść na emeryturę.

Jeśli nie jesteś w wieku emerytalnym system automatycznie wybierze pierwszy możliwy rok. Następnie klikamy przycisk "Oblicz emeryturę". Pola w nowym oknie "Dane wejściowe" automatycznie uzupełnią się danymi zapisanymi na koncie w ZUS. Kolejno wystarczy użyć przycisku "Oblicz". Po tym uzyskamy szacunkową kwotę przyszłej emerytury w oknie "Wyniki obliczeń".

ZUS zastrzega: To tylko szacunki

Kalkulator to dodatkowe narzędzie, które – jak wyjaśniają pracownicy ZUS - pomaga w podjęciu świadomej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. ZUS zastrzega, że kalkulator emerytalny oblicza tylko przybliżoną wysokość emerytury, czyli tzw. prognozę, a nie faktyczną kwotę świadczenia, a wyliczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Umożliwia on oszacowanie przybliżonej kwoty, zaś faktyczną wysokość świadczenia ZUS można uzyskać dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak wiek emerytalny, okres składkowy, wysokość zarobków, rodzaj systemu emerytalnego czy dodatkowe świadczenia np. dla osób, które miały trudne warunki pracy, były weteranami. Na wysokość świadczenia wpływ mają także inflacja i indywidualne oszczędności emerytalne.