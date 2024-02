Rolnicy zainteresowani między innymi zainstalowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jednak nie jedyne obszary, na które można uzyskać wsparcie finansowe. Nabór wniosków już ruszył. Co trzeba zrobić, by dostać dotację?