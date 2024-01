Program Czyste Powietrze wystartował w 2018 roku i będzie realizowany do 2029 roku. Należy jednak pamiętać, że umowy podpisywane będą tylko do końca 2027 roku. Dofinansowanie z programu jest przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynku. Środki można wykorzystać na takie działania jak: docieplenie budynku, wymiana "kopciuchów" na nowoczesne źródła ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż wentylacji z rekuperacją oraz termomodernizację - w tym wymianę stolarki okiennej i drzwi.

Dofinansowanie na wymianę okien. Jakie koszty można pokryć?

Środki z programu Czyste powietrze mogą być poznaczone na zakup okien, okien dachowych, konstrukcji szklanych nieotwieranych, drzwi balkonowych, drzwi i bram garażowych. Ważne jest, że okna powinny być energooszczędne i spełniały wysokie standardy izolacyjności termicznej, z minimalną wartością Uw=0,9 W/(m²K).

Kto może skorzystać z programu Czyste powietrze?

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą. Środki z programu mogą być przeznaczone tylko na prace, które będą wykonane w istniejącym już budynku, a nie takim, który nie jest jeszcze oddany do użytku.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Dopłata może pokryć część kosztów zakupu i montażu okien albo całość kosztów termomodernizacji i wymiany okien. By zakwalifikować się do programu roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 000 zł. Osoby o niskich dochodach otrzymują wyższe wsparcie. Beneficjenci starający się o podstawowy wymiar dofinansowania mogą otrzymać do 40 proc. poniesionych kosztów.

Dla kogo podwyższone dofinansowanie?

W przypadku podwyższonego dofinansowania, w którym maksymalna dotacja wynosi 99 000 zł, progi dochodowe nie mogą przekraczać:

1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci starający się o podwyższony wymiar dofinansowania mogą otrzymać do 70 proc. poniesionych kosztów.

135 000 zł na wymianę okien

Natomiast, kiedy chcemy starać się o najwyższy wymiar dofinansowania, w którym maksymalna kwota, jaką można otrzymać to 135 000 zł, progi dochodowe wynoszą:

1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci starający się o najwyższy wymiar dofinansowania otrzymują do 100 proc. poniesionych kosztów. Istotne jest, że osoby, które otrzymają podwyższone lub najwyższe dofinansowania mogą starać się o otrzymanie 50 proc. dotacji, która wypłacana jest przed starem remontu. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona do 30 dni od zakończenia remontu.