Ile wynosi abonament RTV w 2025?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji utrzymała dotychczasowe stawki abonamentu RTV na 2025 rok. Oznacza to, że użytkownicy nadal zapłacą 8,70 zł miesięcznie za radio (104,40 zł rocznie) oraz 27,30 zł za telewizor lub zestaw telewizor i radio (327,60 zł rocznie).

Jeśli jednak użytkownik regularnie opłaca abonament i zrobi to z góry, może skorzystać z 10-procentowej zniżki. W takim przypadku roczny koszt wyniesie 294,90 zł za telewizor lub zestaw radio + telewizor oraz 94 zł za radio — pod warunkiem, że opłata zostanie wniesiona do 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu rozliczeniowego.

Kto musi płacić abonament RTV w 2025?

Każda osoba fizyczna lub instytucja posiadająca radio lub telewizor musi opłacać abonament RTV. Dla osób prywatnych obowiązuje tylko jedna opłata — niezależnie od liczby urządzeń w gospodarstwie domowym.

Zasada ta dotyczy również różnych placówek i instytucji publicznych oraz prywatnych, takich jak szpitale, żłobki, szkoły, uczelnie czy domy opieki społecznej. Ważne: korzystanie z usług telewizji cyfrowej, satelitarnej czy kablowej nie zwalnia z tego obowiązku.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV w 2025?

Zwolnienie z opłaty abonamentu RTV przysługuje przede wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. Również niektórzy emeryci po 60. roku życia mogą liczyć na ulgę, o ile ich świadczenie nie przekracza połowy średniego krajowego wynagrodzenia. Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV obejmuje również osoby pobierające zasiłek przedemerytalny.

Dodatkowo z abonamentu RTV zwolnione są:

osoby z pierwszą grupą inwalidzką,

rolnicy trwale lub czasowo niezdolni do pracy,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby z poważnymi problemami ze słuchem lub wzrokiem,

weterani i inwalidzi wojenni oraz ich rodziny.

Co grozi za brak opłaty abonamentu RTV w 2025?

Osoby, które nie uiszczają wymaganych opłat, narażają się na konieczność spłaty zaległości oraz dodatkową karę — równą 30-krotności miesięcznej opłaty. W 2025 roku może to oznaczać grzywnę sięgającą nawet 819 zł.

W ramach postępowania egzekucyjnego, urzędnicy mają możliwość zabezpieczenia środków na koncie dłużnika. Kara może być ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub poprzez zajęcie majątku, np. nieruchomości.

Przestrzegania obowiązku opłacania abonamentu pilnują pracownicy Poczty Polskiej. Mają oni prawo przeprowadzać kontrole w domach prywatnych i instytucjach, aby ustalić, czy odbiorniki zostały zarejestrowane.

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV w 2025?

Abonament należy opłacać do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby zalegające z opłatą mogą otrzymać wezwanie do uregulowania długu, a po jego doręczeniu mają 7 dni na spłatę zaległości. Ostateczny termin zapłaty abonamentu za sierpień to 25 sierpnia. Brak terminowej wpłaty oraz ignorowanie wezwań może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.