Przerwa w działaniu Profilu Zaufanego

Profil Zaufany będzie niedostępny od piątku 19 stycznia od godziny 20.00 do soboty 20 stycznia do godziny 16.00. Nie będzie możliwe również składanie podpisu zaufanego. W tym czasie przeprowadzane będą prace serwisowe.

Do czego można użyć Profilu Zaufanego?

W czasie niedostępności Profilu Zaufanego jego użytkownicy nie będą mogli między innymi zalogować się do usługi mObywatel, złożyć wniosku (na przykład o świadczenie 800 plus), zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, zgłosić zgubienia dowodu osobistego, pobrać akt małżeństwa, zgolu lub stanu cywilnego, zgłosić narodzin dziecka lub zarejestrować działalności gospodarczej.

Jeśli więc odkładasz załatwienie pilnych spraw na najbliższy weekend – warto zabrać się za nie wcześniej.

Co robić, kiedy Profil Zaufany nie działa?

Co jednak w przypadku załatwiania pilnej sprawy w czasie przerwy w działaniu Profilu Zaufanego? W tym czasie można skorzystać z uwierzytelniania za pomocą bankowości internetowej, które oferuje większość banków. Ponadto można zalogować się z poziomu aplikacji mObywatel, korzystając z kodu QR. Profil Zaufany może też zastąpić e-Dowód, jeśli korzystamy z aplikacji eDO App lub czytnika zbliżeniowego podłączonego do komputera.

Czym jest Profil Zaufany?

Dzięki korzystaniu z Profilu Zaufanego można podpisywać dokumenty przy pomocy podpisu elektronicznego i potwierdzać swoją tożsamość między innymi w przypadku załatwiania spraw urzędowych przez internet.

Jak założyć Profil Zaufany?

Aby móc korzystać z Profilu Zaufanego, należy go założyć, korzystając na przykład z pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości – bardzo często są to banki. Można też wykorzystać e-dowód, połączyć się online z urzędnikiem lub udać się osobiście do odpowiedniej placówki (może to być urząd, starostwo czy poczta).

Przykładowo, jeżeli zdecydujesz się na założenie Profilu Zaufanego za pomocą bankowości elektronicznej, musisz wejść na stronę pod tym linkiem – kliknij "Załóż Profil Zaufany", następnie "Bank lub inny dostawca tożsamości", wybierz swój bank i postępuj zgodnie z instrukcją.

Aby połączyć się online z urzędnikiem należy wybrać datę i godzinę spotkania, ustalić login i hasło do swojego Profilu Zaufanego i oczekiwać na ustalony termin.

Przy korzystaniu z e-dowodu można się zalogować dzięki aplikacji eDO App i zeskanowaniu kodu QR lub z czytnika podłączonego do komputera.

Jeżeli natomiast wybór pada na wizytę w placówce, należy wypełnić wszystkie dane, kliknąć "Zarejestruj się", następnie wpisać kod, który wysyłany jest na podany numer telefonu, znaleźć najbliższy punkt potwierdzający i w ciągu 14 dni pojawić się w nim, by dopełnić formalności.