Skąd wynikają informacje o zakazie używania pieców gazowych?

Budynki – według danych Komisji Europejskiej – odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym konieczne są zmiany w tym zakresie. Rezygnacja z paliw kopalnych, czyli z węgla i gazu, przy ogrzewaniu budynków ma być jedną z nich.

Nowe europejskie przepisy dążą więc do uzyskania domów bezemisyjnych, w których źródła ciepła nie będą negatywnie wpływać na środowisko. Tym samym wycofywane są kotły zasilane paliwami kopalnymi. Zmiany już się rozpoczęły, są znane dokładne daty pozbywania się tak zwanych kopciuchów.

W 2025 roku mają zostać wycofane dofinansowania kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Będzie ono możliwe tylko w przypadku, jeśli ogrzewanie w budynku będzie hybrydowe, czyli na przykład piecem na gaz oraz pompą ciepła.

Natomiast od 2030 roku budynki, które dopiero zostaną wybudowane, będą musiały być bezemisyjne. Wykorzystywana będzie w ich przypadku energia z OZE (produkowana lokalnie i przez wspólnotę energetyczną), z efektywnego systemu ciepłowniczego lub ze źródeł niewęglowych.

Czy zakaz pieców gazowych wejdzie w życie?

Aktualnie nie jest znana ostateczna data, od której nie będzie można instalować pieców gazowych. Jednak wiemy, że taka konieczność się pojawi. Już niedługo nie będzie możliwe dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy, nie będzie też możliwe korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej z tym związanej. Aby dostać dofinansowanie, konieczne będzie montowanie oprócz kotła na gaz na przykład pompy ciepła.

W niektórych budynkach od terminu, w którym mają być one być nieemisyjne, również nie będzie możliwe instalowanie pieca na gaz. Warto jednak podkreślić, że chodzi o budynki nowe lub modernizowane.

Na razie nie ma jeszcze ustalonego planu wdrażania zmian do przepisów krajowych, gdyż niektóre pojęcia nie są jasne i konieczne są wytyczne Komisji Europejskiej.

Zakaz pieców na gaz – kiedy?

W związku z powyższym, najpewniej od 2030 roku będzie obowiązywał zakaz samoistnego stosowania kotłów gazowych w budynkach nowych i modernizowanych, które są własnością prywatną. Z kolei budynki będące własnością państwa i samorządu będą musiały dostosować nowe i modernizowane budynki wcześniej – od 2028 roku.

Co ze starymi budynkami z piecami na gaz?

Budynki wybudowane przed wskazanymi powyżej terminami będą mogły dostosować się do zmian później. Strategie wycofywania się z kotłów na paliwa kopalne powinny być już w trakcie tworzenia, ponieważ wszystko wskazuje na to, że takie piece na terenie Unii Europejskiej mają zniknąć do 2040 roku.