W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował w szybkim szacunku, że w II kwartale tego roku PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. rdr w I kwartale. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kwartale wzrósł o 0,8 proc., po wzroście o 0,7 proc. kdk kwartał wcześniej.

Tusk: Można? Można

"Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie? Polska! Można? Można" - napisał w środę na platformie X szef polskiego rządu, załączając grafikę o wzroście PKB w II kwartale tego roku w Unii Europejskiej.

Reklama

Polska gospodarka wyróżnia się w Europie

Natomiast minister Domański ocenił, że "przyspieszamy". "Polska gospodarka w 2 kwartale wzrosła o 3,4 proc. wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej. W otoczeniu niskiego wzrostu w UE, nasza gospodarka wykazuje wyjątkową odporność" - poinformował minister.