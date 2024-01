Co to jest ekogroszek?

Ekogroszek to rodzaj węgla. Do jego wytwarzania powinien być wykorzystywany węgiel wyróżniający się wysoką kalorycznością, małą zawartością wody i substancji niepalnych oraz niską spiekalnością. Taki surowiec podlega obróbce – pokruszeniu, przesianiu oraz płukaniu. W efekcie podczas spalania ekogroszku wytwarza się mniejsza ilość szkodliwych substancji niż ma to miejsce w przypadku zwykłego węgla. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi ziaren ekogroszki w większości przypadków znajdują zastosowanie w piecach z podajnikami, co umożliwia napełnianie zasobnika nawet raz na tydzień i nie wymaga regularnego dosypywania opału (jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych pieców na węgiel kamienny).

Ekogroszek budzi też jednak kontrowersje, między innymi ze względu na swoją nazwę. Wielu ekspertów (zajmujących się np. greenwashingiem) zwraca uwagę, że nazwa ta wprowadza w błąd konsumentów ponieważ sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne. Tymczasem w rzeczywistości jest to po prostu rodzaj węgla kamiennego. Z punktu widzenia konsumentów problematyczny też może być fakt, że na rynku oferowane są produkty które tylko z nazwy są ekogroszkiem. Powstają z mieszaniny niskiej jakości miału węglowego sklejonego substancjami niewiadomego pochodzenia.

Reklama

Reklama

Cena ekogroszku w styczniu 2024 – sklep internetowy PGG

Polska Grupa Górnicza, czyli spółka zrzeszająca dużą część śląskich kopalni sprzedaje węgiel odbiorcom detalicznym m.in. za pośrednictwem swojego sklepu internetowego. Na początku stycznia 2024 r. ceny ekogroszku w sklepie PGG kształtowały się w przedziale od 1270 do 1550 zł za tonę (węgiel sprzedawany w workach po 20 kg, w workach typu big bag lub luzem). Do kosztów zakupu należy dodać koszty transportu.

Ceny ekogroszku z Bogdanki, Tauron Wydobycie, Węglokoksu

Ekogroszek znajdziemy również w ofercie innych spółek zajmujących się wydobyciem i sprzedażą węgla w polskich kopalni. Ceny tego opału wg stanu na 8 stycznia 2024 r. wyglądały w nich następująco:

Ekogroszek z kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie kosztował 1250 zł za tonę.

kosztował 1250 zł za tonę. Ekogroszek Sobieski i Jaret Plus z kopalni należących do Tauron Wydobycie odpowiednio 1240 i 1200 zł za 800 kg (paleta, 40 worków). Oba rodzaje ekogroszku można też kupić na tony, pakowane do worków typu big bag. Wtedy kosztują odpowiednio 1550 i 1500 zł za tonę.

odpowiednio 1240 i 1200 zł za 800 kg (paleta, 40 worków). Oba rodzaje ekogroszku można też kupić na tony, pakowane do worków typu big bag. Wtedy kosztują odpowiednio 1550 i 1500 zł za tonę. Swój węgiel przez internet sprzedaje także spółka Węglokoks. Firma sprzedaje ekogroszek pod dwiema markami: Bobrek Groszek Plus oraz Skarbek Groszek Premium. Ceny tych opałów wg stanu na 8 stycznia br. wyglądały następująco: Bobrek Groszek Plus – 1467 zł za tonę (luzem); Skarbek Groszek Premium – 1660,50 zł za tonę, sprzedaż luzem; Skarbek Groszek Premium workowany – 1845 zł za tonę. Spółka zastrzega, że cena podana na stronie sklepu nie jest ceną gwarantowaną na dzień złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Do podanych wyżej cen ekogroszku z Bogdanki, Tauron Wydobycie i Węglokoksu należy dodać koszty transportu.

Ceny ekogroszku – oferty z portali ogłoszeniowych

Ekogroszek oraz inne rodzaje węgla kamiennego kupić też można za pośrednictwem popularnych portali ogłoszeniowych. Swoje oferty zamieszczają tam zarówno profesjonalne składy węgla, jak i osoby fizyczne. Oto kilka przykładowych ofert:

Ekogroszek Medex Premium, 1699 zł za tonę, pakowany w worki po 40 kg, dostawa na palecie, za darmo, punkt zlokalizowany w Środzie Wielkopolskiej.

Ekogroszek, 1299 zł za tonę luzem, 1499 zł za tonę w workach po 25 kg, 1599 zł za tonę w workach po 10 kg. Punkt zlokalizowany w Rudzie Śląskiej. "Sprzedajemy tylko z naszym transportem i dostarczamy maksymalnie do 40 km od Rudy Śląskiej"- czytamy w ogłoszeniu.

Punkt zlokalizowany w Rudzie Śląskiej. "Sprzedajemy tylko z naszym transportem i dostarczamy maksymalnie do 40 km od Rudy Śląskiej"- czytamy w ogłoszeniu. Ekogroszek Skarbek luzem i workowany, 1800 zł za tonę. Koszty transportu ustalane indywidualnie z klientem. Lokalizacja – Sypień, woj. łódzkie.

Ceny ekogroszku w styczniu. Oferta składów opału

Sprzedaż węgla za pośrednictwem internetu prowadzą również składy opału. Przykładowe ceny ekogroszku w sklepie internetowym składu węgla posiadającego kilka punktów zlokalizowanych w północnej Polsce:

Ekogroszek workowany Pułkownik, 1599 zł za tonę, worki po 25 kg, darmowa dostawa.

Ekogroszek workowany – 1699-1799 zł, darmowa dostawa.

Sprawdzając przez internet ceny węgla w składach należy mieć na uwadze, że w wielu przypadkach cenę poznajemy dopiero po wpisaniu dokładnych danych takich jak ilość węgla, jaka nas interesuje, rodzaj węgla, miejsce dostawy.