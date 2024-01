W wyniku niedawnych wydarzeń, takich jak wyciek danych z firmy ALAB, Polacy masowo decydują się na zastrzeganie swoich numerów PESEL. Jest to skuteczny sposób ochrony danych osobowych, umożliwiający zabezpieczenie się przed potencjalnym wykorzystaniem ich w nielegalny sposób. Działanie to ma na celu zapobieganie negatywnym konsekwencjom, takim jak zaciągnięcie chwilówki przez osoby trzecie, czy też podszywanie się pod tożsamość innej osoby.

Reklama

Do niedawna procedura zastrzegania numeru PESEL była dostępna online lub w placówkach urzędu gminy. Jednak teraz, dzięki nowej funkcji w aplikacji mObywatel, cały proces stał się jeszcze łatwiejszy. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji w aplikacji.

Dlaczego warto zastrzec numer PESEL?

Reklama

Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić przed oszustwem i bezprawnym wykorzystaniem go przez złodziei, np. do zaciągnięcia kredytu, chwilówki czy kupna sprzętów na raty. Zastrzeżenie zwiększa także bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Nasz PESEL nie będzie mógł być wykorzystany do podpisania umowy: pożyczki, otwarcia konta w banku, leasingu, wydania duplikatu karty SIM czy sprzedaży i kupna nieruchomości.

Jak zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel?

Cały proces zastrzegania numeru PESEL w aplikacji mObywatel jest nie tylko prosty i szybki, ale przede wszystkim bezpłatny. Aby skorzystać z tej funkcji, należy oczywiście posiadać aplikację mObywatel. Po zalogowaniu się do niej, przy użyciu np. profilu zaufanego lub systemu bankowego, zostaniemy przeniesieni do menu głównego aplikacji.

W tym menu znajdziemy kilka kafelków, a wśród nich ten oznaczony jako "Zastrzeż PESEL" w kategorii "Usługi". Po uruchomieniu tej opcji wyświetli się kilka plansz informacyjnych, objaśniających działanie usługi. Następnie nastąpi przekierowanie do właściwego menu, gdzie główną funkcją będzie zastrzeganie numeru PESEL.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z funkcji "Kto sprawdzał Twój PESEL" oraz "Twoje zmiany". Wszelkie działania związane z numerem PESEL powinny być odnotowywane w tym właśnie miejscu.

Reklama

W obecnej wersji aplikacji mObywatel użytkownicy mają możliwość zastrzegania numeru PESEL, cofania tego zastrzeżenia, sprawdzania historii zmian oraz dowiadywania się, kto i kiedy dokładnie sprawdzał ich numer PESEL. Ta kompleksowa usługa jest dostępna bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Warto dodać, że zastrzec numer PESEL można również za pomocą strony internetowej mObywatela, a także osobiście, udając się do urzędu.

Od 1 czerwca 2024 ważne zmiany

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL to użyteczne narzędzie, umożliwiające ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem tej istotnej informacji osobistej. Mimo że usługa ta jest obecnie dostępna, istnieje pewne zastrzeżenie dotyczące jej pełnej skuteczności.

Warto zauważyć, że obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL przez usługodawców zostanie wprowadzony i zacznie obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2024 roku. Do tego czasu instytucje nie są zobowiązane do sprawdzania, czy dany numer PESEL jest zastrzeżony. To oznacza, że mimo dostępności usługi, jej pełna skuteczność może być ograniczona do czasu wprowadzenia tego obowiązku.