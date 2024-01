Dodatkowa opłata za przepłukanie zębów?

Podczas zabiegów dentystycznych nie sposób pominąć etap przepłukania jamy ustnej. W tym celu w gabinetach używane są plastikowe kubeczki. Jednak od 1 stycznia 2024 roku w życie weszły regulacje, według których najpewniej za taki kubeczek pacjent będzie musiał dodatkowo zapłacić. Opłata wyniesie 20 gr. Nie jest ona ustalona przez stomatologów, a wynika z przepisów ustawy.

Podstawa prawna opłaty za kubeczki

Nowe regulacje powstały głównie z myślą o gastronomii, jednakże dotkną również najpewniej gabinetów stomatologicznych.

Według art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej "[p]rzedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach".

W Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami możemy przeczytać, że opłata ta wyniesie 20 gr i należy doliczyć ją do paragonu.

Jako że w gabinetach dentystycznych również wykorzystywane są jednorazowe kubki, przepisy dotkną także stomatologów.

Czas mija, a przepisy nie są sprecyzowane

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2024 roku, jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal nie przedstawiło ścisłych wytycznych, aby mieć pewność, co będzie objęte regulacjami. Urzędy marszałkowskie również czekają na precyzyjne interpretacje przepisów.

W związku z tym nie do końca wiadomo, gdzie i w jaki sposób dokonywać opłaty za wykorzystywanie kubeczków plastikowych w gabinetach stomatologicznych.

Jakie rozwiązanie proponują dentyści?

Z racji tego, że głównym celem prawodawców jest edukacja społeczeństwa i tworzenie postawy proekologicznej, zawarcie na paragonie czy rachunku opłaty za kubek jest obowiązkowe dla prywatnych gabinetów stomatologicznych i usług dentystycznych, które są komercyjne. Stomatolodzy pracujący na podstawie kontraktów z NFZ mogą dodatkowy koszt wziąć na siebie.

Według portalu Infodent24.pl powstało kilka propozycji, jak ominąć opłatę za kubeczek, która z pewnością spowoduje narzekania pacjentów. Jednym z rozwiązań może być używanie kubeczków biodegradowalnych, za które nie trzeba płacić, lub sterylizacja kubeczków plastikowych, co jednak może być nie tylko kłopotliwe, lecz także drogie. Ostatnią propozycją, którą z samego założenia wydaje się nieco absurdalna, jest zaproponowanie pacjentom, by do gabinetu przychodzili z własnym kubkiem.