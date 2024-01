Reklama

Reklama

Wspólnota chce rozwiązać problem, za którym sami stoi. Komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości, Didier Reynders, powiedział niedawno niemieckiej gazecie "Welt am Sonntag", że Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, jak uciążliwe stały się wyskakujące komunikaty dotyczące plików cookies. Zaznaczył, że mimo iż strony internetowe są zobowiązane do informowania użytkowników o aktywacji plików cookies, to ograniczenie to nie powinno sprawiać, że korzystanie z witryn internetowych staje się uciążliwe.

Pamiętacie czasy sprzed powszechnych i denerwujących powiadomień o tzw. "ciasteczkach" w Internecie? Wprowadzenie ich było koniecznością narzuconą przez Unię Europejską, mającą na celu informowanie konsumentów o przetwarzaniu ich danych. Nawet sami internauci mogli decydować, czy zezwolić witrynom internetowym na monitorowanie ich aktywności online. Komunikaty o plikach cookies szybko stały się uciążliwe dla użytkowników sieci, co skłania Unię Europejską do rewizji przepisów.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu, podczas odwiedzania różnych stron WWW w Internecie. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Cookies najczęściej używane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW.

Reklama

Unia Europejska chce zmienić prawo ws. komunikatów o cookies

Wiele stron internetowych oferuje prosty wybór pomiędzy akceptowaniem wszystkich plików cookie a blokowaniem tych, które nie są niezbędne. Wiele witryn wymaga jednak wielu kliknięć, aby odrzucić pliki cookie. Często sprawia to, że odwiedzający dla wygody wybierają przycisk "zezwól na wszystko".

Komunikaty dotyczące plików cookie w krajach Unii Europejskiej pojawiły się w wyniku wdrożenia w 2018 roku Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, czyli RODO. Komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości, Didier Reynders podkreślił, że obecnie głównym celem Komisji jest złagodzenie "zmęczenia plikami cookie", przy jednoczesnym zapewnieniu, że użytkownicy rozumieją mechanizmy reklam online i podejmują świadome decyzje dotyczące swoich danych.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest nałożenie na strony internetowe obowiązku zapamiętywania preferencji odwiedzających, w związku z czym formularz zgody byłby prezentowany tylko raz w roku.

Komisja Europejska a duże platformy

Komisja chce, aby duże serwisy i platformy, jak Meta, X i podobne, dobrowolnie zobowiązały się do "przyrzeczenia dotyczącego plików cookie".

To zobowiązanie obejmowałoby udostępnianie jasnych i przejrzystych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie oraz eliminowanie potencjalnych irytacji użytkowników. Wyrażono także nadzieję, że mniejsze strony internetowe będą przyjmować i naśladować takie podejście.

Do czego mogą być stosowane pliki cookies?

Pliki cookies mogą być stosowane w celu dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Wówczas pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Mogą być także wykorzystywane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Oprócz tego pliki cookies mogą służyć utrzymaniu sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz dostarczaniu użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.