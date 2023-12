Czas tylko do 31 grudnia. Spis z natury na koniec roku

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR), do końca roku muszą sporządzić spis z natury.

Zobowiązuje do tego par. 24 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: "Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej »spisem z natury«, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego […]".

Reklama

Spis z natury na koniec roku zawiera towary oraz materiały używane w działalności. Jednak obowiązek stworzenia spisu dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących KPiR, a więc także i tych, którzy oferują usługi. Wówczas sporządzają oni remanent zerowy.

Reklama

Spis z natury jest ostatnim wpisem w księdze w danym roku.

Uporządkowanie dokumentów

Koniec roku to też odpowiedni czas dla przedsiębiorców na uporządkowanie dokumentów. Zazwyczaj przedsiębiorcy robią to na bieżąco przy rozliczeniach z firmą zajmującą się księgowością. Jednak na koniec roku warto sprawdzić, czy mamy w jednym miejscu wszystkie faktury, potwierdzenia bankowe opłat, dowody wewnętrzne itd. To duże ułatwienie zarówno do przygotowania rozliczenia rocznego, jak i ewentualnej kontroli.

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Oprócz spisu z natury, należy również podsumować i zamknąć KPiR za dany rok. Zsumowanie wartości w kolumnach od 7 do 14, wraz w uwzględnieniem spisu z natury, jest jedną z aktywności przedsiębiorcy, o której warto pamiętać na koniec roku. Jest to konieczne, by wyliczyć dochód osiągnięty w danym roku. Podsumowanie powinno być ostatnią stroną księgi w danym roku podatkowym.

Roczny dochód

Na koniec roku przedsiębiorca powinien w KPiR wyliczyć również roczny dochód (lub w niektórych przypadkach – roczną stratę). Należy podsumować wszystkie przychody oraz koszty i odjąć koszty od przychodów.

Co istotne, dochód w księdze to nie tylko różnica między przychodami a kosztami. Powinna być ona powiększona o różnicę między remanentami z początku i końca roku. Jeśli remanent końcoworoczny jest wyższy od remanentu z początku roku, to o tę różnicę zostaną pomniejszony koszty uzyskania przychodu. Jeśli natomiast spis na koniec roku jest niższy od spisu z początku roku, koszty uzyskania przychodu będą zwiększone o wskazaną różnicę.

Rozliczenia pracowników

Dodatkowe zadania czekają tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Należy przygotować deklaracje, których termin mija na początku nowego roku. Jedną z nich jest PIT-4R dotyczący pobranych od wynagrodzeń zaliczeń na podatek dochodowy. Termin jej złożenia do urzędu skarbowego to 31 stycznia 2024 roku.

Pracodawcy składają także PIT-11. Jest to informacja na temat uzyskanych przez pracowników dochodów, pobranych zaliczkach i zapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy muszą je przygotować i przekazać pracownikom oraz urzędom skarbowym do końca lutego.