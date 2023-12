Składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to duży wydatek. Dlatego też istnieje sposób, by miesięcznie obniżyć je nawet o kilkaset złotych. Mały ZUS Plus to ulga, w której o wysokości składek decyduje dochód. Kto może z niej skorzystać?