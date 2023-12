Czym jest mały ZUS?

Mały ZUS jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub powracają do jej prowadzenia po co najmniej 60 miesiącach przerwy. Preferencyjne składki można opłacać przed 24 miesiące. Opłacane składki są niższe, dzięki czemu przedsiębiorca może spokojniej rozwijać swój biznes.

Co istotne, okres 24 miesięcy płynie także, gdy ktoś zawiesi działalność. Na przykład, jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę przez 20 miesięcy, następnie zawiesza ją na 4 miesiące, po odwieszeniu zapłaci już pełny ZUS.

Z preferencyjnych składek nie można skorzystać, jeśli wykonuje się działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowało się na etacie w bieżącym lub poprzednim roku i wykonywało się te same czynności.

Mały ZUS 2024. Ile będą wynosiły preferencyjne składki?

Podstawą preferencyjnych składek ZUS (bez składki zdrowotnej) jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku wzrośnie więc ona dwukrotnie.

I tak od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku minimalna płaca będzie wynosiła 4242 zł, a więc podstawa małego ZUS-u wyniesie 1273 zł. Tym samym preferencyjne składki w pierwszej połowie 2024 roku wyniosą 402,65 zł bez składki zdrowotnej.

Od 1 lipca 2024 roku do końca roku podstawa składki wyniesie 1290 zł (minimalne wynagrodzenie to 4300 zł). Mały ZUS (bez składki zdrowotnej) to więc koszt 408,16 zł miesięcznie.

Minimalna składka zdrowotna wynosi 381,78 zł. W pierwszej połowie roku początkujący przedsiębiorcy zapłacą więc co najmniej 784,43 zł. W drugiej z kolei – co najmniej 795,16 zł. Należy się więc przygotować na niemalże 800 zł opłat z tego tytułu, co dla początkujących może być niemałym wyzwaniem. Składki te należy bowiem wpłacić bez względu na to, czy uzyska się dochód.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Minimalna składka zdrowotna wynosi 381,78 zł. Jak się ją jednak oblicza? W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru składek czyli dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej. Podstawa jednak nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, stąd minimalna stawka składki.

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. zryczałtowanej podstawy.

Podatnicy podatku liniowego z kolei zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. podstawy wymiaru.