Program 800 plus

Program Rodzina 800 plus to program rządowy, który ma na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia została podniesiona z 500 do 800 zł.

Zgodnie z informacją prasową przekazaną przez ZUS, w minionym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał blisko 66 miliardów 63 miliony złotych na wsparcie prawie 7,3 miliona dzieci. W samym województwie podlaskim z programu skorzystało 211 tysięcy dzieci, otrzymując łącznie niemal 2 miliardy złotych.

Od 1 lutego można składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy

Wnioski o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy będzie można składać w ZUS od 1 lutego 2025 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie przyjmowanie formularzy o świadczenie od 1 lutego. Wnioski na nowy okres można składać do 30 czerwca. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego dokumentu najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r., gwarantuje wypłatę środków do 30 czerwca. W przypadku złożenia wniosku po tej dacie, np. w maju lub czerwcu, ustalenie prawa do świadczenia oraz przekazanie przyznanych środków wraz z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż odpowiednio do 31 lipca i do 31 sierpnia tego roku. Jeśli rodzic spóźni się i złoży dokumenty po terminie, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko – mają oni trzy miesiące na złożenie wniosku – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo 800 plus?

Świadczenie wychowawcze 500+, a od 1 stycznia 2024 roku znane jako "Rodzina 800+", przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Oznacza to, że jeśli masz dziecko, które nie skończyło jeszcze 18 lat, możesz ubiegać się o to świadczenie. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz – każdy rodzic lub opiekun prawny może złożyć wniosek.

W jaki sposób złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o jego przyznanie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem takich platform jak PUE/eZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia czy aplikacji mobilnej mZUS.

Już od ponad dwóch lat bardzo prostą formą złożenia wniosku jest aplikacja mobilna mZUS, skierowana do ubezpieczonych, świadczeniobiorców oraz osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin. Jeśli rodzic wcześniej złożył do ZUS-u wniosek o 800 plus i Zakład przyznał mu to świadczenie, może na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Do kreatora pobierane są wszystkie wcześniej wprowadzane dane, a w razie potrzeby można je łatwo poprawić – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Aplikacja umożliwia także wgląd w status wniosków złożonych wcześniej za pośrednictwem innych platform, takich jak PUE/eZUS, bankowość elektroniczna czy portal Emp@tia. Ponadto, użytkownik zostanie poinformowany o możliwości złożenia nowego wniosku, a także otrzyma szczegółowe informacje dotyczące kwoty i terminu wypłaty przyznanego świadczenia.