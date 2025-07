Polska jest ostatnim kraje w UE, gdzie wiek emerytalny dla kobiet jest niższy od tego dla mężczyzn. Większość państw zrównało wiek przechodzenia na emeryturę. Przypomnijmy, że od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązuje powszechny wiek emerytalny, który wynosi:

60 lat w przypadku kobiet,

65 lat w przypadku mężczyzn.

Nowy wiek emerytalny dla komorników. Będą pracować do 70. roku życia

Przepisy związane z wiekiem emerytalnym w Polsce wkrótce nie będą dotyczyły jednej grupy zawodowej. Chodzi o komorników sądowych. Senacka komisja poparła we wtorek bez poprawek nowelizację przesuwającą z 65 do 70 lat granicę, po przekroczeniu której minister odwołuje z urzędu komornika.

Nowelizacja przywraca stan prawny sprzed 2019 roku i, jak wskazuje resort sprawiedliwości, ma na celu wyrównanie zasad obowiązujących komorników wobec innych zawodów prawniczych, takich jak notariusze, sędziowie czy adwokaci.

– Wydłużenie aktywności zawodowej komorników pozwoli również na lepsze wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia oraz przyczyni się do zakończenia sporów sądowych związanych z wcześniejszym odwoływaniem – mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Komornicy sądowi będą pracować 5 lat dłużej. Nowy wiek emerytalny kończy z dyskryminacją

Zmiany legislacyjne zostały opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Arkadiusz Myrcha wyjaśnił, że dotychczasowe regulacje w zakresie wieku emerytalnego komorników były niesprawiedliwe i stawiały ich w gorszej pozycji w porównaniu z innymi zawodami prawniczymi.

Podkreślił, że przepisy wprowadzone za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzały nierówne traktowanie, ustalając niższy wiek graniczny dla komorników niż dla adwokatów, radców prawnych czy notariuszy, którzy mogą wykonywać swój zawód do 70. roku życia.

Wiceminister zwrócił uwagę, że sądy administracyjne zgodnie uznały regulacje za dyskryminujące — zarówno w kontekście konstytucji, jak i prawa unijnego — wskazując na niesprawiedliwe różnicowanie komorników względem innych przedstawicieli zawodów prawniczych.

Komornicy będą pracować do 70. roku życia, ale mogą krócej. Nowe prawo na to pozwala

Komornicy nie będą już zmuszeni do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat. Należy podkreślić jednak, że będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli osiągną wiek uprawniający do świadczenia.

Nowelizacja uchyla także dotychczasowe ograniczenie czasowe trwania asesury komorniczej, które wynosiło maksymalnie sześć lat. Od teraz asesorzy będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe bez wyznaczonego terminu końcowego.

W uzasadnieniu projektu podkreślono potrzebę powrotu do wcześniejszych rozwiązań, które nie narzucały asesorom sztywnego terminu na złożenie wniosku o powołanie na stanowisko komornika. Dotychczasowy limit mógł bowiem zmuszać ich do podejmowania decyzji o dalszej ścieżce zawodowej, zanim byli na to w pełni przygotowani.

Co dalej z wiekiem emerytalnym w Polsce? Prezes ZUS zabrał głos

Kwestia wieku emerytalnego ponownie wzbudza emocje w debacie publicznej. W dobie wyzwań demograficznych coraz częściej mówi się o konieczności zmian w systemie emerytalnym. Do sprawy odniósł się prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, który w rozmowie z "Interią" zajął jednoznaczne stanowisko i rozwiał pojawiające się wątpliwości.

— Takie decyzje wymagają eksperckiej debaty, a nie politycznej walki i łapania za każde słowo. Nasz przekaz jest taki: wiek emerytalny został ustalony w Polsce na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzny i nie ma planów jego zmiany. Każdy z obywateli, dzięki temu, że ZUS jest transparentny i udostępnił odpowiednie mechanizmy, może sobie policzyć, jaka będzie jego emerytura. I to jest indywidualna decyzja każdego z nas, kiedy przechodzić na emeryturę — zaznaczył Derdziuk.

Nowy wiek emerytalny? Prezes ZUS liczy na aktywność zawodową Polaków

Ważnym aspektem obecnego rynku pracy jest coraz większa aktywność zawodowa osób będących już na emeryturze. Z danych ZUS wynika, że obecnie ponad 800 tys. Polaków kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

— Ta liczba rok do roku rośnie, więc to jest jeden z możliwych czynników, które to wyjaśniają. Nie ma dokładnych danych, by to dokładnie analizować. ZUS jest zwolennikiem aktywności zawodowej osób starszych. My mówimy tak: wiek to tylko liczba i z tego też tytułu uważamy, że bardzo nas to cieszy, że ludzie są w wieku emerytalnym, pracują, bo są również niższe wydatki na zdrowie – uważa Derdziuk.

– Aktywni zawodowo mają lepsze samopoczucie. W grupie osób starszych, które pracują, rejestrujemy mniej zwolnień związanych z zaburzeniami psychicznymi. Te są głównie w wieku 30–40-latków. Ale na pewno nie sześćdziesięciolatków, co oczywiście też się przekłada na oszczędności w zakresie opieki zdrowotnej – dodaje prezes ZUS.