Przelewy z 29 grudnia. Czy dojdą przed końcem roku?

Jak możemy przeczytać na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), przelewy wykonane w ostatni dzień roboczy 2023 roku, czyli 29 grudnia, w systemie Elixir, są realizowane dwoma sesjami – o godzinie 9.30 oraz 13.30. Następnie przypada sobota oraz niedziela, a po niej Nowy Rok, w którym zarówno system Elixir, jak i Euro Elixir mają przerwę w działaniu. W związku z tym przelewy mogą być realizowane w tym czasie przez kilka dni. Warto więc zlecić je o odpowiednim momencie.

Według KIR: "W piątek, 29 grudnia, odbędą się więc dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9.30 i 13.30. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy tego dnia po godzinie 13.30, trafią na konta odbiorców we wtorek, 2 stycznia".

Jeżeli więc zlecającej osobie zależy na tym, by przelewy dotarły jeszcze przed Nowym Rokiem, konieczne jest wykonanie przelewu przed godziną 13.30 29 grudnia 2023 roku.

W innym przypadku warto skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, dzięki którym są one realizowane w czasie rzeczywistym i nie trzeba się martwić czasem, jaki upłynie od zlecenia do realizacji.

Czym są systemy rozliczeń międzybankowych?

Wspomniany Elixir to system rozliczeń międzybankowych, za którego pomocą realizuje się większość transakcji wykonywanych przez klientów banków w naszym kraju. W systemie tym mają miejsce 3 sesje rozliczeniowe – od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30, 13.30, 16.00. Ostatniego dnia roboczego roku (w 2023 roku jest to 29 grudnia) realizowane są tylko dwie pierwsze sesje.

Express Elixir to z kolei system, dzięki któremu pieniądze docierają do obiorców natychmiast. Dostępny jest on każdego dnia w roku, o każdej porze. To rozwiązanie dla osób, którym zależy na szybkiej realizacji transakcji. Na stronie pod tym linkiem opublikowana jest tabela dostępności przelewów, dzięki czemu można sprawić, czy bank, z którego korzystamy, realizuje przelewy w czasie rzeczywistym.

Innym systemem, który służy do realizacji transakcji krajowych i transgranicznych w euro, jest Euro Elixir. Działa on od poniedziałku do piątku. Przeprowadzanych jest wówczas 6 sesji. Tak będzie również w ostatni dzień roboczy 2023 roku. Jeżeli przelew zostanie zlecony 29 grudnia po godzinie 16.50, wówczas dotrze on do obiorcy dopiero 2 stycznia.