Nowa prognoza pogody na okres przedświąteczny pod Tatrami sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z dodatnimi temperaturami oraz opadami deszczu. Co więcej synoptycy przewidują, że taka aura utrzyma się do końca roku. Według informacji dostarczonych przez IMGW maleją szanse na białe święta Bożego Narodzenia. Chociaż w Zakopanem i okolicy nadal jest warstwa śniegu, to możliwe, że w nadchodzących dniach całkowicie zniknie. Wygląda jednak na to, że odwilż nie odstrasza turystów.

Boże Narodzenie 2023: Turyści w Zakopanem będą bez względu na śnieg

Święta pozostają stabilne, a kapryśna pogoda niewiele zmieni. Zdecydowana większość turystów swój przyjazd do Zakopanego i okolic zaplanowała już dawno, bez oglądania się na pogodę. Nie spodziewamy się więc, aby zaczęli odwoływać rezerwacje. Z drugiej strony nie liczymy też na przyrost tych gości, którzy podejmują decyzję pod wpływem emocji i zachwytu nad zimową aurą - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Mało tego, właściciele stacji narciarskich również uspokajają i twierdzą, że ich stoki są przygotowane na odwilż. Wygląda więc na to, że fani tego typu rozrywki nie muszą się obawiać.

Ile kosztuje kulig w Zakopanem i okolicach?

Kuligi do Doliny Chochołowskiej to koszt 339 zł za osobę. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że organizator zapewnia poczęstunek i góralską biesiadę. Trzeba się jednak spieszyć się z rezerwacjami. Wolne miejsca zostały już tylko w drugi dzień świąt.

Ile kosztują stoki narciarskie w Zakopanem i okolicach?

Narciarze również sporo wydadzą. Przykładowe ceny skipassów/karnetów w okolicach Tatr i Podtatrza zależą od dnia, w którym będziemy chcieli skorzystać ze stoków. Karnet na jeden dzień od rozpoczęcia sezonu narciarskiego do 24.12. to wydatek 150 zł. Karnet godzinowy na cztery godziny – 130 zł. Cena w okresie świątecznym (25.12.-07.01.) za karnet jednodniowy – 170 zł. Za cztery godziny – 160 zł.

Dla porównania, w innym ośrodku w Tatrach karnet w sezonie niskim na cztery godziny można kupić za 105 zł. W sezonie wysokim (w tym przypadku – od 25.12. do zakończenia ferii w całej Polsce) to koszt 115 zł. Karnet jednodniowy to koszt odpowiednio 140 i 155 zł). Wszystkie ceny dotyczą biletów normalnych.

Ile kosztują termy w Zakopanem i okolicach?

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", godzinny pobyt w gorących źródłach to koszt od 35 zł (29 zł bilet ulgowy) w Termach Zakopiańskich. Za bilet bez limitu czasu dorośli będą musieli zapłacić 85 zł. 74 zł natomiast kosztuje bilet ulgowy. Całodzienny bilet open, który uprawnia do skorzystania ze stref basenowych i solarium w Białce Tatrzańskiej kosztuje 199 zł.

Ile kosztuje wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego i parking?

Podczas pobytu w Zakopanem warto wybrać się też na górskie szlaki. Bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego obecnie kosztuje 9 zł (ulgowy - 4,5 zł). Warto jednak pamiętać, że wybierając się nad Morskie Oko samochodem, za sam parking będziemy musieli sporo zapłacić. Opłata za parking w Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie wynosi 55 zł.

Warto dodać, że to aż o 19 zł więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. To podwyżka o ponad 52 proc.

Ile kosztuje nocleg w Zakopanem i okolicach?

Mimo wzrostu cen chętnych na świąteczne wyjazdy w góry wcale nie brakuje. Marek Łuczyński, prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarzy (PIH), przyznał w rozmowie z INNPoland.pl, że już pod koniec listopada "właściciele obiektów w regionach górskich i podgórskich mają ponad 90 proc. zapełnienia na okres sylwestrowo-noworoczny". Z jego obserwacji wynika, że ceny w obiektach górskich wzrosły o około 20–30 proc.

Znalezienie czegoś ciekawego w Zakopanem jest bardzo trudne, a średnia cena nocy sylwestrowej to ponad 1 tys. zł. Dużym zainteresowaniem cieszą się też Karkonosze, czyli Karpacz i Szklarska Poręba – podkreślił.

Według informacji dostarczonych przez portal Nocowanie.pl, osoby rezerwujące noclegi w Krynicy podczas okresu świąteczno-noworocznego płacą średnio 89 zł za nocleg dla jednej osoby. W przypadku Wisły i Bukowiny Tatrzańskiej średnie wydatki oscylują w granicach 92–96 zł za noc.

Koszty noclegów są wyższe w stolicy Tatr, gdzie przeciętna cena wynosi 117 zł za noc. Turyści zobowiązani są do większych wydatków w miejscowościach takich jak Karpacz (średnio 127 zł), Białka Tatrzańska (137 zł) czy Poronin (144 zł).